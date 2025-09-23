Кронштадтский районный суд Петербурга объявил в розыск экс-чиновника региональных управлений Росреестра и Росимущества Бориса Авакяна, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ), сообщила РБК руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Ранее он скрылся из здания суда.

Дело против Бориса Авакяна ведется с 2024 года, всего по нему проходит 21 человек. В августе текущего года бывший чиновник заключил контракт с Минобороны на участие в военной операции на Украине, в связи с чем производство в отношении него было приостановлено.

Однако 23 сентября в суд поступило ходатайство о возобновлении дела, поскольку контракт Авакяна с военным ведомством был расторгнут, отмечает «Ъ-СПб». Когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления, подсудимый покинул здание и скрылся.

Издание 47news уточнило, что в суд Авакяна доставил конвой военной полиции. Он отпросился у сопровождающих покурить, после чего вышел на улицу и сбежал. По данным 47news, обвиняемый скрывается в консульстве Армении в Санкт-Петербурге. Однако сотрудники диппредставительства эту информацию отрицают.

Сам Авакян в разговоре с «ФактИнфо» также заявил, что находится в консульстве Армении в Петербурге. Он рассказал, что за последний месяц его задерживали сотрудники спецполка полиции и доставляли в отделение для проверки документов, поскольку Армения объявила его в розыск за незаконно пересечение границы и отмывание денег.

Экс-чиновник заявил, что хочет, чтобы его экстрадировали в Армению.

«Пусть [в Армении меня] задержат и проведут расследование, а затем суд решит, виновен я или нет», — подчеркнул Авакян.

Борис Авакян до 2010 года занимал должность гендиректора крупнейшего таможенного брокера торгового порта «Санкт-Петербург», затем — замруководителя Управления Росимущества по Ленобласти. В 2014-м Авакян получил пост заместителя главного госинспектора Петербурга по использованию и охране земель, а позже — замначальника отдела госземнадзора (часть управления Росреестра по Петербургу), пишет 47News.

Впервые дело против Авакяна завели в 2016 году, тогда его поместили под домашний арест по делу о контрабанде. Однако он сбежал в Армению. Оснований для его привлечения к уголовной ответственности не нашли.

В 2018 году Авакян публично отказался от российского гражданства, сосредоточившись на карьере в Ереване, указывает 47News. 18 сентября 2025-го его задержали в центральном районе Петербурга.