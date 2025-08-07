Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил штраф в размере 10 тысяч рублей местной жительнице Евгении Зандановой, которая в групповом чате назвала одного из мужчин «хохлом». Высказывания женщины были квалифицированы как разжигание межнациональной розни, следует из материалов дела, размещенных на сайте суда.

Как говорится в судебном акте, инцидент произошел в общем чате жильцов дома в Viber, где между Зандановой и ее соседом по фамилии Ищенко возникла словесная перепалка. В ходе переписки обвиняемая допустила несколько оскорбительных высказываний, включая: «Вы все хохлы подлые», «Так хохлы всегда так лают, а потом за спиной…» и другие.

Как пишет телеграм-канал Baza, экспертиза сочла, что в фразах женщины содержится «унизительная оценка личности адресата по признаку национальности», а также они «приписывают ему ряд обобщенных негативных характеристик, присущих представителям украинской национальности».

Суд признал действия Зандановой административным правонарушением, выразившимся в публичном унижении человеческого достоинства по национальному признаку с использованием сети Интернет (ст. 20.3.1 КоАП). В качестве наказания судебным решением ей был назначен денежный штраф.

По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, несмотря на признание факта переписки, женщина подала апелляцию в Верховный суд Бурятии, аргументируя это тем, что получатель сообщений идентифицировал себя как русского, что, по ее мнению, исключало признаки правонарушения. Однако суд не принял во внимание эти доводы и оставил первоначальное решение без изменений.

Статья 20.3.1 КоАП РФ предусматривает для физических лиц наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей, обязательных работ либо административного ареста сроком до 15 суток.