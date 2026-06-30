Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил китайского бизнесмена Го Вэньгуя, проживавшего в США после отъезда из Китая, к 30 годам лишения свободы по делу о масштабном финансовом мошенничестве. Как сообщает Associated Press, суд также постановил взыскать с него $889 млн в качестве компенсации пострадавшим.

По версии обвинения, с 2018 по 2023 год Го убедил сотни тысяч людей вложить более $1 млрд в подконтрольные ему проекты, включая GTV Media Group, Himalaya Farm Alliance и Himalaya Exchange. По версии прокуратуры США, мошенническая схема заключалась в том, что Го Вэньгуй привлекал деньги инвесторов в проекты, которые, как утверждало обвинение, были фиктивными или вводили людей в заблуждение. На самом деле привлеченные средства использовались для финансирования роскошного образа жизни бизнесмена. В 2024 году присяжные признали Го виновным по девяти из 12 пунктов обвинения.

Судья Аналиса Торрес заявила, что бизнесмен воспользовался доверием людей, поддерживавших идеи демократических перемен в Китае, и не признал ответственности за свои действия. В суде были зачитаны обращения потерпевших, которые сообщили о потере сбережений и тяжелых последствиях для своих семей. Один из свидетелей заявил, что действия Го «разрушили» жизнь его семьи.

Сам Го отверг обвинения и заявил, что стал жертвой преследования со стороны Коммунистической партии Китая. Его защита утверждала, что длительный срок заключения сыграет на руку китайским властям и усилит давление на китайских диссидентов. Перед вынесением приговора бизнесмен также пожаловался на ухудшение самочувствия и условия содержания под стражей.

По словам адвокатов, состояние Го (также известного как Майлз Го и Хо Ван Квок) росло по мере того, как его семья становилась крупнейшим акционером ведущей публичной брокерской компании Китая, однако он оказался в поле зрения китайских чиновников, поскольку начал разоблачать их коррупционную деятельность. В конечном счете, как отмечают адвокаты, Го перебрался в Гонконг, затем в Лондон, а в 2017 году — в Нью-Йорк.

В Китае Го обвинялся в изнасиловании, похищении людей, взяточничестве и других преступлениях.