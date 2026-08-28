Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС 28 августа.

Арестович* был признан виновным в призывах к терроризму и распространении фейков о действиях российских Вооруженных сил. В соответствии с приговором суда, вынесенным по совокупности совершенных преступлений, первые три года наказания предписано провести в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого, Арестович* был заочно лишен права администрировать сайты и каналы в интернете сроком на четыре года. В суде уточнили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Уголовное дело рассматривалось заочно ввиду того, что Арестович* скрывается от следствия за пределами России и был объявлен в международный розыск.

По информации Генпрокуратуры, в марте 2022 года Арестович* разместил в социальных сетях и на видеохостинге видеоролик с призывом к террористической деятельности, в том числе к уничтожению железных дорог, которые используются для транспортировки и снабжения ВС РФ. В апреле того же года он опубликовал заведомо ложную информацию о том, что российские военные якобы обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске.

После ухода с поста советника главы офиса президента Арестович* уехал из Украины. Сейчас он ведет YouTube-канал. В мае 2023 года его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В мае 2025-го президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Арестовича*.