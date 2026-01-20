Двое уроженцев Таджикистана были приговорены к 14 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в одной из школ города Дебальцево на территории ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

Речь идет о Сироджиддине Собирзоде и Далере Хусайнове. В период с 16 февраля по 21 марта 2024 года Хусайнов вступил в контакт с неустановленным лицом на территории автовокзала «Южный» в Донецке и согласился совершить теракт за денежное вознаграждение, говорится в сообщении суда.

Позднее мужчина получил сумку с двумя взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, которую он отвез для хранения к месту своего проживания. В марте 2024-го Хусайнов вступил в контакт с Собирзодой и предложил совершить подрыв вместе.

По договоренности, достигнутой между злоумышленниками, Собирзода переместил сумку со взрывчаткой в место своего проживания, где она была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов в апреле.

Ранее до обнаружения взрывчатых веществ Собирзода по заданию другого неустановленного лица забрал в одном из автомобилей в Дебальцево два корпуса ручных осколочных гранат и два взрывных устройства, которые также хранил по месту проживания.

Мужчинам были предъявлены обвинения в незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта. Оба они были приговорены к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме со штрафом в размере 300 тысяч рублей.