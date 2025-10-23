Суд в Приморском крае оштрафовал французского велосипедиста Софиана Сехили на 50 тыс. рублей, признав его виновным в незаконном пересечении границы России (ч.1 ст. 322 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.



«Приговором суда Софиан Сехили признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

С учетом проведенного времени в СИЗО (с 4 сентября по 20 октября), суд освободил Сехили от уплаты взыскания, а также отменил заключение под стражу. В ведомстве отметили, что француз полностью признал свою вину и дело рассмотрели в особом порядке.

Путешественнику также вернули его вещи, которые проходили по делу вещдоками: его загранпаспорт, копию электронной визы, электронную книгу, два мобильных телефона, видеокамеру, навигатор и велосипед.

По данным Le Monde, в сентябре Сехили был задержан таможенниками на китайско-российской границе. Как пишет издание, велосипедист пытался установить мировой рекорд по пересечению Евразии — его путь начинался в Лиссабоне и должен был завершиться во Владивостоке. Его маршрут проходил через Таджикистан, Монголию и Китай.

2 сентября он сообщил в соцсетях, что российские пограничники задержали его на границе с Китаем. По словам Сехили, он дважды пытался въехать в Россию, но оба раза его не пропустили.

Позже ФСБ по Приморскому краю возбудило в отношении путешественника уголовное дело о «пересечении госграницы России без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ» (ч.1 ст. 322 УК РФ).

Софиан Сехили — французский режиссер-документалист. В 44 года он начал заниматься велоспортом. Сехили участвовал не менее чем в 20 крупных гонках. Среди его побед — тур Divide в 2022 — трасса длиной 4,5 тыс. км, соединяющая Канаду и мексиканскую границу.

