Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года предпринимателя Валерия Урбана, участвовавшего в организации канала нелегальной миграции, которым воспользовался 501 иностранец. Мужчине также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Как установил суд, 14 января ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института заключил мнимый договор о сотрудничестве между вузом и Урбаном для придания законного вида преступному доходу от организации канала нелегальной миграции.

В рамках соглашения Урбан должен был заниматься поиском и привлечением в учебное заведение иностранных абитуриентов, желающих обучаться на платной основе. Под видом оплаты обучения и агентской комиссии передавались средства за незаконное оформление учебной визы, позволявшей иностранцам въезжать и пребывать на территории России.

Для оформления фиктивного обучения участники преступной группы занимались подготовкой необходимых пакетов документов для ОВМ УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга с целью подтверждения приглашений для прохождения обучения и оформления однократной, а позднее и многократной учебной виз.

С 14 января 2020 года по 5 ноября 2024 года участники группы, по данным следствия, получили преступный доход в размере не менее 42 млн рублей и легализовали денежные средства на сумму более 40 млн рублей.

Урбан признал свою вину в организации канала нелегальной миграции и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Денежные средства, полученные незаконным путем, были изъяты и обращены в собственность государства.

О задержании ректора Александра Борзова по делу об организации нелегального канала миграции в ноябре 2024 года писало издание 47news. В январе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в Куйбышевский районный суд.