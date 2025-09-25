С телеведущей Даны Борисовой взыскали задолженность в пользу коллекторов. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

«Мировой судья судебного участка Nº180 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Борисовой Даны Александровны задолженности по кредитному договору в пользу ООО ПКО «Столичное АВД»», — говорится в тексте официального сообщения.

Как следует из информации на сайте «Столичного АВД» — это коллекторское агентство, чьими клиентами являются коммерческие банки, микрофинансовые организации, телеком компании, страховые компании, ресурсоснабжающие организации, ЖКХ сектор, а также «представители иных отраслей экономики».

Как отмечает ТАСС, несмотря на отсутствие суммы долга в сообщении пресс-службы столичных судов, в соответствии со ст. 121 Гражданского процессуального кодекса России, мировой судья может вынести приказ по подобному делу только в случаях, когда сумма требований составляет менее 500 тысяч рублей.

Сама телеведущая в разговоре с изданием Voice заявила, что не в курсе взыскания долга.

«Я не в курсе и семь лет не живу в том районе», — отметила Борисова.

В начале мая телеграм-канал Mash писал, что задолженность телеведущей Федеральной налоговой службе составила 120 тысяч рублей налога на имущество. Предположительно, речь шла о квартире на Рязанском проспекте, квартире в ЖК «Онли» в районе Филевского парка и даче в Щапово. По информации Mash, в 2024 году с телезвезды также взыскали долги за коммунальные услуги и микрозаймы.