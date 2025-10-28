Суд избрал заочную меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого в убийстве режиссера и оператора Сергея Политика. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

По информации ведомства, 33-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 18 октября у жилого дома на улице Сталеваров в Москве между мужчинами, ранее не знакомыми друг с другом, произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес Политику несколько ножевых ранений в грудь. От полученных травм режиссер скончался в медицинском учреждении.

Согласно публикации издания «Сапа», тело режиссера с признаками тяжелых ранений обнаружила в дворовой территории случайная прохожая. По ее вызову Политика доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в состоянии клинической смерти.

Как уточнили в прокуратуре, подозреваемый в убийстве, являющийся иностранным гражданином 1992 года рождения, скрылся с места преступления и объявлен в федеральный розыск. Его личность установлена, однако фамилия не разглашается.

Как писала Baza подозреваемый — уроженец Армении Армен С. По данным телеграм-канала, Политик сделал мужчине замечание о неадекватном поведении, что стало причиной конфликта. «Он вышел покурить и его зарезали», — сообщил актер Владимир Стуканов, характеризуя режиссера как бесконфликтного человека.

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Получив профессиональное образование во ВГИКе, он начал свою карьеру в кинематографе в 1990-х годах в качестве оператора-постановщика. Его дебютной работой стал сериал «Следствие», вышедший на экраны в 1997 году.

За годы творческой деятельности Политик принял участие в создании многочисленных кинопроектов. Среди наиболее значимых работ в его фильмографии «Русская канарейка», «Щит Минервы», «Новогодние сваты», «Няньки», «Домовой», «Домохозяин», «За все заплачено», «Контракт на счастье», «Секреты Лизы» и «Закрытая школа» и другие.

В 2024 году Политик успешно дебютировал в режиссерской профессии, создав мини-сериал «Вернуть жизнь». Профессиональное мастерство Сергея Политика было отмечено несколькими престижными наградами, такими как премия The Sound of Russia от студии MA.JA.DE (Германия), приз «Лавр», специальный приз «Святой Анны», приз зрительских симпатий «Пересекая границы».