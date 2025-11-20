Пассажирское судно с российскими туристами на борту 20 ноября получило пробоину от удара волны в тайской провинции Трат неподалеку от острова Крадан, пишет газета Khaosod. Всех людей, включая экипаж, эвакуировали сотрудники местного Департамента морского хозяйства.

В пресс-службе владеющей судном компании Black Tiger Ko заявили, что на борту находились 92 пассажира и пятеро членов экипажа. ЧП произошло на расстоянии примерно 15-20 км от порта Лаем-Сок. Из-за сильных волн днище треснуло и образовалась пробоина, сквозь которую сразу же хлынула вода. В компании охарактеризовали повреждение как «трещины корпуса».

Эвакуация туристов была начата оказавшимся поблизости рыболовным судном, впоследствии за оставшимися прибыл военный катер. Тайские СМИ уточняют, что на борту находились как местные жители, так и иностранцы.

В пресс-релизе уточняется, что пострадавших и пропавших без вести среди тех, кто находился на борту, нет. Сейчас проводится операция по эвакуации судна, которое уже успело заполниться водой почти наполовину. В Black Tiger Ko подчеркнули, что причиной инцидента стали «суровые погодные условия и непредсказуемые волны».

«Компания принимает срочные меры для усиления мер безопасности и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Компания хотела бы поблагодарить правительственные учреждения, должностных лиц по безопасности на море, представителей провинции Трат, а также морское спасательное подразделение, Koh Kood Express, компанию Chonlathee Speedboat Company, рыболовные суда и спасательный отряд Sawang Boon за их помощь и оперативную реакцию на этот инцидент», — говорится в официальном заявлении судовладельца.

Накануне метеорологические службы Таиланда предупреждали о резком изменении погоды на севере страны — похолодании, сильном ветре и возможном возникновении штормовых условий на море с высокими волнами.