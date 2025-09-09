Израильские ВВС нанесли удар по столице Катара Дохе, там прогремело несколько взрывов, сообщил телеканал Al Jazeera. В израильской армии заявили о «точечном ударе по членам высшего руководства ХАМАС», на которых возложили прямую ответственность за нападение на приграничные территории Израиля 7 октября 2023 года. Катар осудил удар, указав, что он поставил под угрозу мирных граждан.

В заявлении ЦАХАЛа отмечается, что удар был нанесен совместно со Службой общей безопасности (ISA) Израиля.

«Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных. Армия обороны Израиля и ISA продолжат решительные действия для разгрома террористической организации ХАМАС, ответственной за бойню 7 октября», — говорится в релизе.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что атаке подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС.

«Государство Катар решительно осуждает трусливое нападение Израиля. <…> Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм, а также создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности граждан и резидентов Катара», — написал дипломат в соцсети X.

Что известно о целях удара

По предварительной информации, полученной телеканалом Al Arabiya, в результате удара был убит главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя. Позднее источники добавили, что целями израильтян также были Захер Джабарин, Халед Машаль и Низар Авадаллах. Все перечисленные участвовали в обсуждении предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, отмечает саудовский канал Al Hadath.

Позднее телеканал Al Jazzera сообщил, что члены политбюро ХАМАС, включая аль-Хайю, выжили. В материале говорится, что это первая подобная атака Израиля в Катаре, который выступает ключевым посредником в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Как передает израильская телекомпания Kan, власти страны уведомили США о планах нанести удар по Катару с целью устранения руководства ХАМАС. При этом канал привел слова неназванного израильского чиновника, назвавшего серию взрывов в Дохе «возмездием руководству ХАМАС и высокопоставленным членам организации». Телекомпания также сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ушел на длительный перерыв с закрытого судебного заседания из-за «исключительных вопросов безопасности», пишет The Times of Israel.

В своем заявлении в связи с атакой Нетаньяху заявил, что Израиль полностью берет ответственность на себя.

«Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, и за нее Израиль несет полную ответственность», — цитирует ТАСС сообщение, распространенное канцелярией премьера.

По данным израильского канала Channel 12, военная операция с ударом по Катару носит официальное название «Ацерет ХаДин», что примерно переводится как «Судный день».