В Азовском море затонул сухогруз типа «Волго-Балт», перевозивший пшеницу, один человек погиб. Об этом 5 апреля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ТАСС пишет, что судно попало под атаку БПЛА.

По словам Сальдо, экипаж покинул борт и добрался до берега, где на помощь морякам пришли местные жители.

«На берегу обнаружены девять членов экипажа, граждане РФ. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным», — сообщил глава региона. Выжившим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточняет, что в результате атаки БПЛА на сухогруз погибли два человека. По предварительным данным, корабль находился в 300 милях к северу от Керчи, а оставшиеся девять членов экипажа эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области.

Об еще одном инциденте, связанном с атакой БПЛА на сухогруз, стало известно накануне. Утром 4 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в Таганрогском заливе Азовского моря в результате попадания обломков БПЛА повреждения получило судно, которое стояло под иностранным флагом в нескольких километрах от береговой линии. Глава региона уточнил, что на корабле возник пожар, его локализовали.

Mash писал, что речь идет о зерновозе BlackSea Star, который под флагом Либерии прибыл из Болгарии в Россию для загрузки зерна. Экипаж, как утверждает телеграм-канал, состоит из граждан Шри-Ланки, один из которых и пострадал, а сам корабль во время воздушной атаки находился в 20 км от Таганрога.

«Ночью в трюмный отсек влетел украинский БПЛА. Затем начался пожар, который быстро потушили», — говорилось в посте.