Следственный комитет и ФСБ задержали членов преступной группы, обвиняемой в выводе из России 2,5 млрд рублей и финансировании ВСУ. По данным следствия, участники ОПГ занимались незаконными валютными операциями и перечисляли средства иностранной компании по фиктивным договорам займа.

Как сообщает 15 сентября официальный представитель СК России Светлана Петренко, задержаны пятеро подозреваемых, а гражданин Латвии, считающийся бенефициаром схемы, объявлен в международный розыск. По версии следствия, именно он организовал вывод денег через подконтрольные ему микрофинансовые организации в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Всего было проведено около 500 переводов на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей.

Кроме того, двое обвиняемых регулярно переводили средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований и поставляли им транспорт, который впоследствии использовался для террористической деятельности на территории России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех причастных к преступной схеме.