Раджьялакшми Читракар, супруга бывшего главы правительства Непала, осталась жива после инцидента с поджогом резиденции демонстрантами, однако её состояние оценивается как критическое. На данный момент она госпитализирована в отделение интенсивной терапии с ожогами, что подтвердили представители медучреждения, пишет непальский портал Khabarhub.

Информация о смерти женщины, распространенная этим же изданием накануне, сейчас недоступна — при переходе по ссылке открывается страница с ошибкой 404.

Массовые протесты в Непале, получившие название «протесты поколения Z» из-за активного участия молодежи, были спровоцированы решением правительства заблокировать доступ к примерно двум десяткам популярных социальных сетей и мессенджеров. В список запрещенных платформ вошли такие гиганты, как YouTube, X (Twitter), а также сервисы, принадлежащие признанной в России экстремистской и запрещенной корпорации Meta — Facebook, Instagram и WhatsApp.

На этой неделе мирные митинги переросли в масштабные беспорядки и акты насилия. Даже после того как власти пошли на уступки, отменив первоначальный запрет на соцсети, демонстранты не прекратили выступлений. Помимо цифровых свобод они потребовали от власти решительной борьбы с коррупцией, проведения глубоких системных реформ и обеспечения полной прозрачности и подотчетности правительства.

По последним данным, жертвами столкновений стали более 20 человек, а количество пострадавших оценивается приблизительно в 500.

В частности, по данным Khabarhub, 9 сентября протестующие напали на экс-премьера Шера Деубу и его супругу, а также министра финансов Прасада Пауделя. Кроме того, были атакованы госучреждения, включая здания Конгресса и Верховного суда, и резиденции высших лиц власти, некоторые из которых подожгли.