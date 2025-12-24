Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал в программе RTVI «Легенда», что перестал осознавать себя американцем в тот момент, когда вышел из консульства США, где отказался от гражданства.

«Прямо когда я вышел из посольства в Стамбуле, я там был в американском посольстве», — сказал Монсон (очевидно, имелось в виду генконсульство США в Стамбуле. — прим. RTVI).

По словам Монсона, ему было некомфортно находиться в дипмиссии, потому что формально он был на территории США. Американские охранники могли бы арестовать его, если бы захотели, утверждает спортсмен.

«Меня разыскивала Украина, чтобы приговорить к смерти, чтобы убить. И если бы я вернулся в Америку, то меня бы арестовали», — заявил Монсон.

Ему было страшно идти в американское учреждение, однако это было единственной возможностью избавиться от гражданства США, добавил собеседник RTVI.

«И когда я вышел оттуда, я правда почувствовал, как будто с моих плеч свалился огромный груз. Я почувствовал, что теперь я россиянин и только россиянин. Официально мне пришлось подождать еще пару месяцев, прежде чем мне все подписали», — сказал Монсон.

Он заверил, что не пожалел о своем решении, однако позже его «потрясло» понимание, что он будет реже видеть своих детей. «Им придется приезжать сюда, а они живут в разных местах. Они взрослые люди, и собрать их всех вместе будет непросто. Поэтому осознание того, что я буду видеться со своей семьей гораздо, гораздо реже, меня очень сильно потрясло», — пояснил Монсон.

Он подчеркнул, что это было тяжело. «Но когда я вышел из американского посольства и за мной закрылись его ворота — это было прекрасное чувство. Я снова оказался в Турции, в Стамбуле, и собирался лететь обратно в Россию», — заключил Монсон.

