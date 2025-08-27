Фигурист и тренер Александр Жулин заявил в программе RTVI «Легенда», что срок действия его американского паспорта подходит к концу. По словам Жулина, он вряд ли получит новый паспорт гражданина США, поскольку не может предоставить необходимых документов.

«У меня, кстати, американский паспорт заканчивается, и мне, скорее всего, его не продлят, потому что я не смог им показать то, что я пять лет прожил в Америке безвыездно», — сказал Жулин.

Спортсмен признался, что «не смог найти документы».

«Я не смог найти адреса, где я жил. Я не смог предоставить им кредитных карт, потому что у меня их не осталось. Я не смог показать, какую зарплату я там получал. У меня не было такого понятия, как зарплата, потому что платили наличными <…> Я говорю: «У меня есть Social Security number, проверьте по компьютеру». Они говорят: «Мы не обязаны, вы должны предоставить нам»», — рассказал Жулин.

«Я не могу им ничего доказать. Как Задорнов говорил, тупые просто. Реально уже не знаю, за что хвататься <…> Скоро паспорт закончится и всё, я буду с русским», — рассуждает фигурист.

Он пояснил, что с американским паспортом было очень удобно, поскольку он позволяет посещать почти все страны без виз.

Жулин жил в США в 1992-2006 годах.

В прошлом году нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал в программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI, как в США относятся к игрокам из России. «Ко всем русским хоккеистам отношение нормальное абсолютно. Нас там не давят», — заверил Панарин.

Он также говорил, что не почувствовал напряженного отношения со стороны других игроков команды после начала военной операции на Украине.