Установленный 28 ноября в Пскове памятник князю Довмонту можно сравнить со скандально известной воронежской Аленушкой, потому что «это халтура». Таким мнением в беседе с RTVI поделился старший научный сотрудник Псковского археологического центра, реставратор и эксперт по культурным ценностям Сергей Салмин.

Он признался, что из-за скульптуры Довмонта «переругался с половиной искусствоведов города» и поэтому сейчас — после официального открытия памятника — даже «не готов давать комментарий» по этому поводу.

Ранее в VK Салмин резко прокомментировал сообщение псковского искусствоведа Тамары Шулаковой, которая радовалась предстоящей установке скульптуры. Реставратор написал, что полководец Довмонт «заслужил памятник, хотя бы отдаленно схожий с благоверным князем, но у каждого города должна быть своя Аленушка».

На вопрос RTVI о причинах сравнения появившегося в Пскове Довмонта с нововоронежской Аленкой Салмин ответил: «Очень похож. То же самое качество. То есть это халтура».

Скульптуру «Аленка» за 1 млн рублей установили в Нововоронеже в конце декабря 2020 года в честь 250-летия со дня основания села Новая Аленовка. По легенде, его основала девушка по имени Аленка, которую потом убил разбойник Кудеяр. Местные жители называли монумент «чертовщиной» и «уродством», выступили против установки и требовали снести. Β 2021 году его продали с аукциона за 2,6 млн рублей.

Появление в России исторически недостоверных памятников эксперт связал с «ленью художников». Он считает, что разработать скульптурный образ можно даже без консультаций со специалистами — «просто пользуясь литературой, ее достаточно».

По словам Салмина, искажение исторических реалий в памятниках опасно, поскольку «создает лживое представление о прошлом».

«А искаженное прошлое — это обязательное искажение будущей действительности», — заявил эксперт.

Ранее в комментариях к посту Шулаковой Салмин перечислял исторически недостоверные детали памятника Довмонту, ссылаясь на «иконопись и реалии XIII века, известные даже по школьным учебникам»:

«Сапоги — армейские, хромовые, в XIII веке таких не было. Рубашка — короткая, как у танцора из фольклорного ансамбля, должна минимум прикрывать колени. Меч не предназначен, чтобы его втыкали в землю. Воткнутый в землю обнаженный меч со времен Роланда символизирует поражение. Доспех неправильный, <…> пластины должны быть гораздо мельче и крепиться внахлест, образуя чешую».

По мнению эксперта, в памятнике «нет ни единой черты, кроме условно похожего меча, которая может без подписи ассоциироваться с Довмонтом».

Салмин, который лично работал с приписываемым Довмонту мечом — «держал в руках, очищал от пыли», — отметил, что у него «игольное остриё».

«Образ чего здесь? Хиппи из ролевого движения 90-х? Геральта из Ривии? Почитайте летописи. Довмонт — абсолютно беспощадный и безжалостный воин, не щадящий ни детей, ни женщин, ни себя. Не нужно унижать достоинство человека, сражавшегося и убивавшего, мстившего и спасавшего, изображением его в виде тонконогого балетного танцора с тускло-мечтательным взглядом, одетого в театральный реквизит», — призвал он.

По оценке эксперта, в работе скульптора Андрея Мартьянова Довмонт вместо «яркого, сильного, живого человека, сознательно выбравшего свой путь», предстал «вялой и тусклой фигурой с закаченными к небу глазами», «не воином и не правителем».

«Нельзя “Алёше” в Пловдиве дать в руку АКМ. Нельзя на Юрия Долгорукого надеть будёновку. Нельзя на маршала Жукова надеть треуголку. Нельзя Елисавет Петровну нарядить в мини-юбку. Нельзя надеть на псковского князя сапоги образца, использовавшегося советской армией. Если бы это был памятник Лиепе в образе балетного Довмонта, претензий бы и быть не могло», — заявил Салмин.

Князь Довмонт (в крещении Тимофей) вошел в историю как выдающийся полководец, благодаря которому Псковская земля обрела независимость от Новгородской республики. Он не раз одерживал победы над ливонцами. Русская православная церковь причислила его к лику святых.

Фраза «Потягнем за Отечество» из сказания о благоверном князе использовалась в 2018 году при разработке герба и флага Псковской области. Праздники в честь Довмонта ежегодно проводятся на территории Псковского Крома.

Вопрос об установке памятника князю в Пскове поднимался еще с 2008 года, но его рассмотрение затянулось. В 2016 году, когда отмечалось 750-летие с начала княжения Довмонта, он возник вновь. Был проведен конкурс эскизов, в котором победила работа скульптора Салавата Щербакова, но до реализации проекта дело так и не дошло.

В результате автором бронзового монумента, установленного 28 ноября 2025 года на гранитном постаменте из древнего 70-тонного валуна, стал родившийся в Пскове скульптор из Санкт-Петербурга Андрей Мартьянов. На торжественной церемонии открытия памятника он процитировал слова своего учителя — заслуженного художника, академика Российской академии художеств Владимира Горевого: «Памятник создает не человек, а время».