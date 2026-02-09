Служба внешней разведки (СВР) России распространила заявление, в котором утверждается, что зарубежные некоммерческие организации из нескольких западных стран активизируют работу, направленную, по мнению ведомства, на дестабилизацию обстановки в Беларуси. В пресс-бюро СВР заявили, что цель этой деятельности заключается в ослаблении союза между Москвой и Минском, а также в создании препятствий для достижения целей военной операции на Украине.

По информации разведки, агентства и фонды из США, Великобритании, Германии, Польши и других европейских государств наращивают ресурсы для, как утверждается, попытки смены конституционного строя в Беларуси. Для реализации так называемого сценария цветной революции, по данным СВР, западные структуры намерены искать в белорусском обществе новых представителей, которые могли бы возглавить протестную активность. При этом отмечается, что предыдущие оппозиционные лидеры, включая Светлану Тихановскую, находящиеся за пределами страны, по оценке ведомства, не смогли оказать существенного влияния на внутреннюю ситуацию.

Как указывается в сообщении, особое внимание уделяется формированию так называемого подрывного ресурса с расчетом на президентские выборы, которые должны состояться в 2030 году. Западные организации, по данным СВР, планируют провести тщательный отбор и проверку потенциальных белорусских оппозиционных кадров для последующего их использования.

В то же время в Службе внешней разведки отметили, что, по их мнению, западные стратеги не учитывают фактор устойчивости белорусского общества, которое, пережив события 2020 года, стало, как считают в ведомстве, менее восприимчивым к внешнему влиянию. В заявлении также проведена параллель с ситуацией на Украине и в Молдове, которые, по оценке СВР, были «разрушены во имя реализации геополитических амбиций Запада».

В связи с этими заявлениями заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк выразил мнение, что планы западных стран, описанные СВР, являются ставкой на эскалацию и срыв возможных переговорных процессов. Он подчеркнул, что Беларусь — союзник и партнер России, и именно поэтому, как он считает, становится мишенью для сил, заинтересованных в продолжении конфликта.

При этом Басюк обратил внимание на некоторую стабилизацию отношений между Беларусью и США, включая снятие ряда санкций, что, по его словам, делает озвученные планы особенно удивительными.