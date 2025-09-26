Президент России Владимир Путин после критики главы Центризбиркома Эллы Памфиловой в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) пообещал обсудить с МИД и парламентом целесообразность участия России в этой организации. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с RTVI поддержал призыв прекратить членство в БДИПЧ.

«Абсолютно согласен с мнением председателя ЦИК. Думаю, для всех, кто более-менее следит за деятельностью БДИПЧ, это название стало нарицательным — оно символизирует двойные стандарты, манипуляции и политическую ангажированность. Достаточно вспомнить, как они “защищали” права русских в Донбассе и на Украине после госпереворота», — сказал Миронов.

Он добавил, что БДИПЧ «активно использовалась для грубого вмешательства во внутренние дела суверенных стран», включая Россию, а некоторые сотрудники организации «прямо были связаны со спецслужбами и использовали свой статус для прикрытия шпионской деятельности».

По словам Миронова, БДИПЧ имеет «лишь формальное отношение» к правам человека и демократии. Вопрос сохранения членства России в бюро депутат назвал «чисто риторическим».

«Уверен, в ближайшее время Россия покинет эту и другие международные структуры, участие в работе которых не отвечает нашим национальным интересам», — заключил лидер «Справедливой России — За правду».

Призыв Памфиловой

25 сентября Владимир Путин встретился в Кремле с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и обсудил с ней итоги единого дня голосования. Памфилова на встрече усомнилась в необходимости продолжать членство России в БДИПЧ и уплачивать взносы в организацию, которая «не защищает права журналистов, не защищает права по всем направлениям, в том числе и избирательные права».

Глава ЦИК привела в качестве примера ситуацию в Молдове, власти которой отказались аккредитовать российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на парламентских выборах в республике 28 сентября.

«Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделало. Это уже не первый случай. Зачем нам такая организация нужна?» — заявила Памфилова.

Она назвала БДИПЧ «абсолютно закрытой» и недемократичной организацией, выводы которой «навязаны сверху их хозяевами с учетом того, насколько послушная для них страна или непослушная». Эти выводы расходятся с мнением наблюдателей, но это «никак не отражается», добавила Памфилова.

«Получается, что мы легитимизируем их выводы своим участием. Я прошу еще раз с МИДом подумать об этом. Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала», — обратилась она к президенту России.

Путин в ответ пообещал посоветоваться с МИДом, Госдумой и Советом Федерации по этому вопросу.

«Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», — сказал глава государства.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил журналистам, что вопрос о целесообразности членства России в БДИПЧ «назрел давно». По мнению депутата, бюро «превратилось в инструмент двойных стандартов, вынесения предвзятых оценок и продвижения западного видения “чистоты” избирательных процессов, весьма далекого от истинных демократических ценностей».

«Здесь сложно не согласиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой: БДИПЧ себя дискредитировало. И не единожды», — заявил Слуцкий.

БДИПЧ было основано в 1991 году, его деятельность заключается в том,. чтобы поддерживать государства — участники ОБСЕ «в укреплении их демократических институтов, верховенства права и соблюдения прав человека». Одним из основных направлений работы БДИПЧ является наблюдение за выборами. Первое наблюдение за выборами в России по линии ПА ОБСЕ проходило в 1993 году. С тех пор в страну было направлено десять избирательных миссий. Наблюдателей бюро не было на выборах в Госдуму в 2007-м и 2021 годах, а также на президентских выборах в 2008-м и 2024-м. Бюро объяснило отсутствие своих наблюдателей на выборах 2024 года тем, что не получило приглашения от Москвы. В российском МИД заявили, что, даже когда БДИПЧ получало приглашения, то «неоднократно самоустранялось от мониторинга, поскольку выдвигало ультимативные и необоснованные требования, которые Российская Федерация, как и другие страны, не обязана выполнять».

В марте 2024 года Элла Памфилова обвинила в «откровенном шпионаже» наблюдателей БДИПЧ, которые работали на выборах в России в прежние годы. Она заявила, что организация считает возможным не направлять наблюдателей в «удобные» страны, которые «идут в русле политики Запада».

К государствам, которые «пытаются отстаивать свой суверенитет, настаивают на своей политике, отстаивают национальные интересы», в том числе к России, БДИПЧ, по мнению Памфиловой, относится иначе, считая их «неугодными».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла БДИПЧ инструментом Запада «для нахрапистого вмешательства во внутренние дела суверенных государств посредством института международного наблюдения за выборами» и призвала к «глубокому» реформированию организации.