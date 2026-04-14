Актер театра и кино Владимир Аблогин, исполнитель роли Михаила Лермонтова, оказался в СИЗО по делу о мошенничестве на сумму 6 млн рублей. Савеловский суд столицы арестовал Аблогина еще в конце января, а в марте продлил его содержание под стражей. Однако информация о том, что речь идет именно об актере, официально подтвердилась только сейчас.

Аблогину вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. По версии следователей, артист под видом священнослужителя пытался получить от потерпевшего, с которым общался в мессенджере, 6 млн рублей якобы на оказание благотворительной помощи детям.

Защита просила не отправлять Аблогина в СИЗО, указав, что он является публичной и медийной личностью, известной как в России, так и за ее пределами, сообщают РАПСИ и РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Адвокат Аблогина также отметил, что инкриминируемые актеру действия носили единичный и ситуативный характер. Артист якобы не знал, что совершает преступление, думая, что выполняет просьбу давнего знакомого и тем самым помогает театру с финансированием.

«Он не проявлял инициативы, не знал источник и назначение денежных средств», — цитирует РИА Новости судебные документы.

Адвокат отметил, что Аблогин дал подробные и последовательные показания по делу, добровольно изложил все обстоятельства произошедшего, а также предоставил контакты и данные третьих лиц, выразив готовность к дальнейшему активному сотрудничеству со следствием.

Владимир Аблогин родился 5 мая 1985 года. С 2004 по 2009 год играл в театре «У Никитских ворот» в спектаклях «Всегда ты будешь», «Над пропастью во ржи», «Собаки», «Господа Головлевы» и «Бедная Лиза». В 2007 году окончил кафедру мастерства актера в ГИТИС. Сыграл главную роль в фильме Михаила Беспалого «Лермонтов», который вышел на экраны в 2014 году к 200-летию российского классика.