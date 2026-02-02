Сын зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья Медведев назначен секретарем созданного в «Единой России» совета по инновационному и технологическому развитию. Об этом сообщила пресс-служба правящей партии.

Совет будет отвечать за разработку и реализацию технологического блока народной программы партии, с которой она пойдет на выборы в Госдумы в 2026 году, а также формировать научно-технологическую повестку. Кроме того, совет станет площадкой для диалога с экспертами, бизнесом и инноваторами, пояснили в ЕР.

Председателем совета стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем — руководитель проектов ЕР Илья Медведев, исполнительным директором — руководитель фонда «Технологии будущего», финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин.

По словам источника РБК в партии, Баканов станет связующим звеном между властью и экспертным сообществом. Медведев-младший будет отвечать за координацию работы совета и курировать его содержательную и смысловую повестку. В обязанности Семина войдет управление проектным офисом, который будет заниматься реализацией принятых советом инициатив.

В совет также вошли представители «Росатома», «Центра беспилотных систем», ВЭБ.РФ, Сбербанка, ВШЭ, Сколково и других структур. В «Единой России» уточнили, что состав совета будет расширяться.

Илья Медведев родился в 1995 году в Санкт-Петербурге, ему 30 лет. В детстве он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш». СМИ писали, что на съемки мальчики попал в общем порядке — через кастинг. В 2012 году Медведев был рекомендован к зачислению на бюджетное отделение международно-правового факультета МГИМО. Перед выпуском из университета в 2016 году он рассказывал «Московскому комсомольцу», что с детства хотел быть дипломатом, поэтому решил учиться в этом университете.

Кроме того, Медведев-младший отмечал, то не хотел бы работать в крупной госкорпорации, поскольку ему «интересно заниматься тем, что интереснее для молодых, — например, сферой технологий». Отвечая на вопрос об учебе за границей, молодой человек говорил: «Я считаю, что юридическое образование нет смысла получать в другой стране, если собираешься работать в России».

В июне 2022 года Илья Медведев стал членом «Единой России». Тогда он пообещал заняться развитием спорта, образования и здравоохранения, поддержкой предпринимательства, налаживанием процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации. В сентябре 2023-го Медведев-младший стал координатором портала госуслуг для новых регионов.

В 2025 году Илья Медведев выступил организатором партийного форума «Россия инновационная». Он отмечал, что ЕР нужно изменить свой образ, перейдя от ассоциаций с запретами к позиции структуры, реально помогающей бизнесу.