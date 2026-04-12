Сын президента Уганды, командующий спецназом страны генерал Мухузи Кайнеругаба в соцсети X потребовал от Турции 1 млрд долларов и «самую красивую женщину в стране» в жены. В случае невыполнения этих требований он пригрозил разрывом дипотношений с Анкарой.

Свои претензии Кайнеругаба объяснил тем, что пока Уганда в 2007-2011 годах при поддержке США, Великобритании и Франции сражалась в Сомали с местными боевиками в рамках миссий Африканского союза, Турция воспользовалась ситуацией и, появившись в регионе позже других государств, занялась выгодными инфраструктурными проектами, строительством портов и аэропорта в Могадишо.

Поэтому, как считает генерал, Турция должна выплатить Уганде 1 млрд долларов в качестве «дивиденда безопасности».

«Помимо миллиарда от Турции, я хочу самую красивую женщину в этой стране — в жены! <…> Для Турции это очень простая сделка: либо они платят, либо я закрываю их посольство здесь. Они могут ответить тем же и закрыть наше посольство в Турции. Нет проблем» — написал он.

В другом посте он добавил, что Уганда заблокирует полеты Turkish Airlines в своем воздушном пространстве и разорвет все дипломатические отношения с Анкарой в течение 30 дней, если требования не будут выполнены.

Всем гражданам Уганды он рекомендовал «воздержаться от поездок в Турцию в целях личной безопасности». Позднее часть постов была удалена.

В основе конфликта, как пишет PA Turkey, три причины.

Во-первых, Анкара отказывается выдать Уганде оппозиционного блогера Фреда Лумбуйе, который находится в Турции. Турецкая сторона ссылается на правовые процедуры и защиту прав человека.

Во-вторых, Уганда отказалась от сделки с турецкой компанией Yapi Merkezi по проекту, связанному с железной дорогой, на 2,2 млрд долларов, сославшись на задержки с финансированием.

В-третьих, Кампала негативно относится к растущему военному и дипломатическому присутствию Турции в Восточной Африке, прежде всего в Сомали и Эфиопии, воспринимая это как посягательство на свою традиционную сферу влияния.

В марте Кайнеругаба заявил о готовности направить 100 тыс. угандийских солдат на помощь Израилю, а в адрес Ирана заявил: «Каким бы великим Иран себя ни считал… он — ничто! Пока они не признают верховенство Иисуса Христа». В Тегеране высмеяли угрозы угандийского генерала.

Также угандийский генерал предлагал свою помощь США в войне против Ирана, а в другом посте, который был впоследствии удален, Кайнеругаба утверждал, что угандийские войска могут «захватить Тегеран за 72 часа, не прибегая к бомбардировкам».

До этого генерал несколько раз попадал в неприятные ситуации из-за своих высказываний. Например, в октябре 2022 года Кайнеругаба публично предложил Италии 100 коров породы анколе — «самых красивых коров на земле» — в обмен на руку премьер-министра страны Джорджи Мелони.

Он добавил: «Если римляне откажутся от наших коров, значит, нам придется захватить Рим. На это у нас уйдет несколько дней».

После разразившегося скандала президент Уганды Йовери Мусевени был вынужден принести Италии официальные извинения за сына.

Но уже в том же году Кайнеругаба пригрозил Кении вторжением: «Нам с моей армией не понадобится и двух недель, чтобы захватить Найроби». За это его отцу пришлось официально извиниться перед кенийскими властями. Кроме того, угандийский лидер тогда временно отстранил сына от командования.

На момент публикации ни Турция, ни официальные представители Сомали не прокомментировали произошедшее. Угандийские власти также не уточнили, отражают ли заявления Кайнеругабы официальную позицию страны или являются его личным мнением. Несмотря на обострение, торговые и деловые связи между двумя странами пока сохраняются.