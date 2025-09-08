Август для украинской армии стал «месяцем больших испытаний», а российские войска на отдельных направлениях превосходят украинские в четыре-шесть раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

«Август 2025-го стал для нашего войска месяцем больших испытаний. <…> Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее угрожающих направлениях, как Лиманское, Добропольское, Покровское [Красноармейское], Новопавловское», — уточнил он.

По его словам, российская армия имеет «трехкратное преимущество в силах и средствах», а на основных направлениях — в четыре-шесть раз.

Сырский признал, что ВСУ сейчас приходиться использовать «тактику активной обороны».

Генерал также сообщил, что украинская армия завершает переход к системе корпусов (сейчас в ней действует бригадная система). По его словам, эти меры приносят эффективные результаты.

В марте 2024 года Сырский сообщил о шестикратном преимуществе российской армии в артиллерии. Он признавал, что Россия также усилила авиацию и активно применяет минометы. ВСУ, по его словам, используют преимущество по БПЛА, российская сторона активно работает над тем, чтобы сократить этот разрыв.