Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что рост и колебания счетов за электроэнергию в стране зависят от действий Дональда Трампа и Владимира Путина. В интервью телеканалу ITV он отметил, что ему «надоело», что британские семьи и бизнес сталкиваются с нестабильными ценами из-за глобальных решений этих лидеров.

«Я сыт по горло тем, что счета за электроэнергию для семей по всей стране, счета для предприятий за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», — сказал Стармер.

Стармер также раскритиковал продолжающиеся удары Израиля по Ливану, фактически выразив несогласие с действиями правительства Биньямина Нетаньяху. По его словам, атаки «должны прекратиться». При этом он признал, что у Лондона нет доступа ко всем деталям соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке, достигнутого 7 апреля.

«Это должно прекратиться — я твердо убежден в этом — и поэтому вопрос не в том, является ли это нарушением соглашения или нет», — сказал Стармер.

В тот же день Стармер обсудил с Трампом необходимость «практического плана» по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Как сообщили на Даунинг-стрит, стороны согласились, что после введения режима прекращения огня требуется конкретное решение для восстановления движения. Премьер подчеркнул, что Великобритания стремится снизить зависимость от внешних кризисов и избежать повторения прежней политики «временных решений».

Отношения премьер-министра Великобритании с США и Израилем заметно обострились с начала войны в Иране. Стармер и другие европейские лидеры неоднократно подвергались критике и унижениям со стороны Трампа. В частности, Трамп поделился в свое соцсети видео из скетч-шоу SNL UK, в котором Стармер изображен перепуганным, потому что ему вот-вот позвонит Трамп, и он всячески пытается избежать его звонка.

Среди тех, кто также стал объектом гнева Трампа, — президент Франции Эммануэль Макрон и испанский премьер-министр Педро Санчес, которые открыто выразили свое неодобрение боевым действиям в Иране и Газе. В ответ Трамп припомнил как жена Макрона отвесила ему публично пощечину, а Санчесу пригрозил прекратить всю торговлю и заявил, что если США захотят использовать испанские базы в регионе, они захватят их силой: «Если захотим, мы можем просто прилететь и использовать их. Никто не будет нам запрещать».