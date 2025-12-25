На таджикско-афганской границе произошла перестрелка, в результате которой погибли два таджикских пограничника и трое вооруженных людей из Афганистана. Об этом сообщило таджикское агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-службу погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. Душанбе потребовал от Кабула извинений и усилить безопасность границы.

Согласно официальному заявлению таджикских властей, 23 декабря 2025 года в 23:30 трое членов террористической организации незаконно пересекли границу со стороны Афганистана в охранной зоне погранзаставы в местности Кавок района Шамсиддина Шохина. В результате оперативно-розыскных мероприятий в 11:15 24 декабря их местоположение было установлено.

По данным Госкомитета нацбезопасности республики, террористы планировали совершить нападение на одну из погранзастав, а когда их обнаружили, оказали вооруженное сопротивление. Все трое были убиты, с места происшествия были изъяты три винтовки М-16 и автомат Калашникова, три пистолета с глушителями, 10 ручных гранат, один бинокль ночного видения, взрывчатые вещества и «другое боевое снаряжение».

«К сожалению, в ходе вооруженного столкновения и предотвращения этого террористического акта погибли двое военнослужащих пограничных войск», — отмечается в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что на границе Таджикистана и Афганистана произошла перестрелка между таджикскими пограничниками и вооруженной группой контрабандистов из Афганистана. Последних, по неподтвержденной информации, было восемь человек: трое были убиты, одного задержали, остальные четверо скрылись.

Кабульская газета «Хашти Собх» 24 декабря со ссылкой на свои источники писала, что «два таджикских пограничника погибли» в результате нападения контрабандистов из Афганистана, перевозивших наркотики. В результате перестрелки два наркоторговца были убиты, их личности еще не установлены, отметил один из собеседников издания.

Таджикские власти подчеркнули, что за последний месяц это третий случай вооруженного нападения, совершения теракта и пересечения госграницы с территории Афганистана на территорию Таджикистана, в результате которых погибли гражданские работники и военнослужащие.

По их мнению, произошедшее является доказательством того, что правительство «Талибана» проявляет серьезную безответственность в вопросе выполнения международных обязательств и своих обещаний по обеспечению безопасности на госгранице с Таджикистаном и в борьбе с членами террористических организаций.

«Пограничные войска <…> надеются, что руководство правительства “Талибана” принесет извинения народу Таджикистана и примет дополнительные эффективные меры для обеспечения безопасности на границах с Таджикистаном», — говорится в сообщении ведомства.

Таджикские пограничники также заявили, что обладают всеми возможностями для защиты госграницы «и, как всегда, дадут достойный ответ террористическим группам, контрабандистам и любым попыткам нарушения границы со стороны Афганистана».

«В настоящее время обстановка на государственной границе спокойная. Расследование указанного инцидента продолжается», — отметили в Госкомитете.

Инцидент произошел в тот же день, когда Таджикистан открыл четыре новых пограничных поста на границе с Афганистаном. По данным Sputnik Таджикистан, пограничные заставы были построены впервые на данном высокогорном и труднопроходимом участке государственной границы с Афганистаном. Для их бесперебойной работы создана новая автомобильная дорога протяженностью более 70 км, а также другая вспомогательная инфраструктура. Кроме того, начал функционировать танкодром на учебном полигоне.

За последний месяц выходцами из Афганистана были совершены два нападения в двух районах Таджикистана, в результате которых десять рабочих из Китая были убиты и ранены. Душанбе осудил эти нападения и назвал их терактами, а Пекин призвал к расследованию обоих инцидентов.

«Хашти Собх» ранее писала, что в результате атаки афганского дрона, оснащенного гранатой, трое китайских граждан были убиты на территории Таджикистана, а еще двое китайских граждан были убиты в районе Дарваз в результате обстрела уйгурских боевиков, связанных с талибами.

Таджикистан имеет границу с Афганистаном протяженностью более 1,3 тыс. км. Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1,1 тыс. км, а сухопутная — почти 190 км.

Согласно официальным данным, в последние годы на таджикско-афганской границе было построено 80 пограничных пунктов, некоторые из которых были созданы при участии различных организаций и стран. В 2024 году была утверждена целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, рассчитанная на пять лет и включающая комплекс мер, направленных на усиление пограничного контроля, модернизацию инфраструктуры и оснащение таджикских погранвойск современными средствами безопасности.