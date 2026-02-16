На Брянскую область в воскресенье, 15 февраля, была произведена «самая мощная и массированная» атака беспилотников, сообщил ее губернатор Александр Богомаз. В результате в пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске прекратилась подача тепла, были повреждены энергетические объекты.

«Запуска такого количества БпЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — написал Богомаз в своем телеграм-канале, заявив о «террористических действиях ВСУ».

По его словам, тепло и энергоснабжение в Брянске и пяти районах области удалось восстановить в течение трех часов. Это было сделано в том числе благодаря подключению резервной генерации, закупленной при помощи федерального правительства, отметил глава региона.

Накануне в районе 8 часов вечера Богомаз сообщил, что массированная атака беспилотников на область продолжается уже около 12 часов.

«Над областью уничтожено более 170 вражеских БпЛА самолетного типа», — говорилось в его публикации.

В середине дня в воскресенье губернатор написал об одном пострадавшем — сотрудник компании «Мегафон» получил ранения при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи в Злынковском районе. Мужчину госпитализировали и оказали всю необходимую врачебную помощь.

По данным Богомаза, отражать массированную атаку в области начали с 7 утра 15 февраля. Отбой беспилотной опасности он объявил только в 4 часа утра 16 февраля.

Согласно сводкам Минобороны, с 7 утра до 23 часов воскресенья над регионами России, включая Брянскую область, было перехвачено и уничтожено 405 беспилотников, около 20 из них в общей сложности летели на Москву.

Самые массированные налеты происходили с 7 до 9 утра (88 дронов) и с 18 до 20 часов (43 дрона), следует из сообщений ведомства.

Белгород подвергся обстрелу из HIMARS

Военный публицист Алексей Живов пишет в своем канале, что по Брянску и Белгороду минувшим днем также наносились удары из ракетных системам залпового огня HIMARS, канал «Крупнокалиберный переполох» упоминает об атаках HIMARS на Белгородскую область.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, системой ПВО также был сбит беспилотник. В результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира. По его данным, в селе Никольское Белгородского округа при ударе FPV-дрона по автомобилю с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали мужчину.

С утра в понедельник Гладков рассказал, что власти продолжат осмотр поврежденных при ракетном обстреле объектов. По его словам, аварийные бригады работали всю ночь и последние несколько недель делают это практически в круглосуточном режиме.