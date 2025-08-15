Толпы из тысяч мужчин вышли 15 августа на улицы Кабула, чтобы отпраздновать четвертую годовщину возвращения талибов к власти. Пока они радовались цветам, которые разбрасывали с вертолетов, женщины устроили акцию протеста в закрытых помещениях, поскольку им доступ на праздник был закрыт.

Талибан вернулся к власти в Афганистане 15 августа 2021 года после вывода войск США и НАТО, присутствовавших в стране на протяжении предшествовавшего длительного вооруженного конфликта. С ноября 2022 года талибы запретили женщинам посещать парки и зоны отдыха. На сегодняшнем празднике для них были закрыты три из шести мест проведения «цветочного дождя».

Праздничная программа, включавшая выступления членов кабинета министров, была рассчитана только на мужчин. Спортивное представление, в котором предполагалось участие профессиональных афганских спортсменов, не состоялось.

Правозащитные организации, иностранные правительства и ООН осудили Талибан за нарушения прав женщин и девочек, которым закрыт доступ ко многим профессиям, образованию после 6-го класса и большинству общественных мест.

Члены Объединенного движения афганских женщин за свободу 15 августа провели закрытую акцию протеста против Талибана в северо-восточной провинции Тахар.

«Мы, протестующие женщины, вспоминаем этот день не как праздник, а как открытую рану истории, рану, которая ещё не зажила. Падение Афганистана не было падением нашей воли. Но мы стоим, даже во тьме», — говорится в заявлении, которые активистки передали иностранным СМИ.

Женская акция протеста в закрытых помещениях состоялась и в столице Пакистана Исламабаде. Ее участницы, полностью скрывшие лица под покрывалами, держали плакаты с надписями «Прощение Талибана — акт вражды против человечества» и «15 августа — чёрный день».

Ранее сегодня лидер Талибана Хибатулла Ахундзада заявил, что Бог сурово накажет афганцев, которые проявят неблагодарность за правление талибов в стране. По его словам, афганцы почти 50 лет терпели лишения и приносили жертвы ради установления шариата, который спас их от «коррупции, угнетения, узурпации, наркотиков, воровства, грабежей и разбоя».

«Это великие благословения, о которых наш народ не должен забывать, и во время празднования Дня Победы следует выразить огромную благодарность Всевышнему Аллаху, чтобы благословения приумножились. Если, вопреки воле Бога, мы не выразим признательности за благословения и проявим неблагодарность за них, то мы подвергнемся суровому наказанию Всевышнего Аллаха», — написал крайне редко появляющийся на публике Ахундзада в соцсети X.

В прошлом месяце Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани, обвинив их в преступлениях против человечности за преследование женщин и девочек. МУС усматривает «разумные основания полагать», что эти двое ответственны за реализацию политики, которая лишает женщин и девочек «образования, частной жизни, свободы передвижения, выражения мнений, мысли, совести и религии».

В 2025 году празднование годовщины прихода талибов к власти прошло более сдержанно, чем в прошлом году, когда Талибан устроил военный парад на американской авиабазе, спровоцировав гнев президента США Дональда Трампа из-за выставленной на обозрение брошенной американской техники.