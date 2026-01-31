Студентку колледжа, которая держала спасенных зоозащитниками кошек в съемной московской квартире, прямо там убил бывший парень. На следующий день он сам пришел в полицию с повинной, сообщили в ГСУ СКР по Москве.

Убийство было совершено накануне вечером, 30 января, в многоквартирном доме на Совхозной улице. Там 18-летняя Олеся И. ухаживала за несколькими котами, которых взяла на передержку в рамках своей работы с благотворительным фондом защиты животных «Кусочек счастья».

Сегодня, 31 января, в полицию явился 19-летний молодой человек, который заявил, что раньше встречался с Олесей и убил ее в ходе ссоры. Он приехал забрать свои вещи и «попробовать наладить отношения», но при встрече поссорился с девушкой и задушил ее. По словам источника РЕН ТВ, парень заранее взял с собой балаклаву, а после расправы над бывшей подругой выбросил телефон.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ход расследования контролирует прокуратура.

Baza утверждает, что убийца — Виктор Бугун, с которым жертва недавно рассталась. О его приезде девушка предупредила свою мать. Та призывала не впускать парня в квартиру, но Олеся якобы боялась шумного скандала, который напугает котов.

Фонд «Кусочек счастья», в котором убитая работала котоняней, подтвердил в соцсетях, что преступление было совершено «прямо в котоквартире». На попечении у Олеси было несколько кошек, пострадавших от человеческой жестокости и спасенных активистами фонда.

На опубликованных прокуратурой фотографиях из квартиры, где произошло убийство, видны восемь мисок для корма. РЕН ТВ показал, как котов выносят в переносках перед опечатыванием входной двери.

«Убил прямо в котоквартире. <…> Кошки все видели. Там сейчас ад. Ринго кричит не переставая, у Найка что-то с глазом», — говорится в одном из сообщений фонда.

В «Кусочке счастья» добавили, что Олеся приобщила к работе с кошками и свою мать, у которой была единственным ребенком. По словам активистов, девушка была «жемчужиной» волонтерской работы и понимала животных на интуитивном уровне.