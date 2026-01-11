В Нижнем Тагиле разгорелся скандал из-за предновогоднего шоу «Кино елка» от местной танцевальной группы MDT: женщины в костюмах Снегурочек в какой-то момент повернулись к залу спиной и наклонились, задрав мини-юбки и оголив ягодицы. Зрители, пришедшие на представление с детьми, теперь требуют разогнать коллектив.

Танцевальное представление студии MDT «Кино ёлка» было показано в декабре 2025 года на сцене Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) Нижнего Тагила.

Один из номеров исполняли дамы в красных велюровых мини-платьях, отороченных белым мехом, и таких же колпаках. По сути это женская адаптация костюма Санта-Клауса, но в России его часто называют костюмом Снегурочки. На ногах у танцовщиц были колготки с имитацией чулок — прозрачные сверху и более плотные внизу, — и ботильоны на высоких каблуках. Их ягодицы были прикрыты черными шортами.

После посещения шоу многие зрители начали писать в соцсетях, что взяли туда детей и были шокированы. Многие заявили, что их сбило с толку слово «ёлка» в названии представления, поскольку оно традиционно ассоциируется с детскими новогодними утренниками.

По словам горожан, ГДДЮТ традиционно воспринимается как место проведения детских мероприятий, а в анонсе «Кино ёлки», опубликованном в соцсети VK 12 декабря, отсутствовала возрастная маркировка. С тех пор во всех сообщениях об этом шоу — в СМИ и телеграм-каналах — указывается, что оно было предназначено для зрителей старше 18 лет.

Подписчики паблика «Чёрный список Тагила» охарактеризовали свое впечатление от шоу как «испанский стыд» и утверждали, что им «хотелось встать и уйти». Некоторые шутили, что представление «не понравилось мамам, зато понравилось папам». Некоторые критиковали студию MDT за то, что она выпускает на сцену женщин не юного возраста — «бабок», «теток» и т.п. В целом по количеству негативные отзывы ощутимо преобладают над положительными.

К обсуждению подключилась психолог Ирина Прокопьева, которая сама принимала участие в шоу. По ее словам, представление являлось стандартным годовым отчетным концертом студии MDT и не предназначалось для несовершеннолетних зрителей. На гневные комментарии зрителей Прокопьева отвечала, что танец — это произведение сценического искусства, в рамках которого взрослые женщины имеют право на самовыражение.

Однако возмущенные горожане продолжают требовать, чтобы организаторов шоу и представителей площадки, на которой оно проводилось, привлекли к ответственности. Они предупреждают, что скандал вокруг «Кино ёлки» сильно ударит по репутации ГДДЮТ как детского учреждения, и прогнозируют возможные отставки в руководстве учреждения.

В администрации Городского дворца детского и юношеского творчества пояснили, что учреждение не имеет никакого отношения к содержанию шоу, поскольку просто сдавало одно из своих помещений в аренду студии MDT.

При этом многие интернет-пользователи выступили в защиту шоу, заявив, что оно вряд ли было способно ударить по детской психике, поскольку не содержало никаких откровенно сексуальных элементов, а на участницах были «не стринги». Нижнетагильские СМИ отмечают, что комментарии в защиту «Кино ёлки» и танцевального номера Снегурочек в основном опубликованы пользователями-мужчинами.