Идея лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича вернуть советские «пятилетки» для госпредприятий и частного бизнеса нерациональна и никакого отношения к экономике не имеет. Таким мнением в беседе с RTVI поделился кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Никакого в нем [рационального] зерна нет. Экономика меняется крайне быстро. Сейчас планирование даже на год, в принципе, невозможно. Это попытки протащить в экономику советское командное планирование, которое перестало быть актуальным уже больше полувека как. Это отчасти пиар, отчасти попытка показать, что коммунисты остаются коммунистами, даже если они, скажем так, верят в Бога, а от коммунизма у них ничего не осталось. Ну что поделать. У них свои тараканы в голове, к экономике это не имеет никакого отношения», — заявил экономист.

Ранее Малинкович в разговоре с «Абзацем» предложил вернуть пятилетнее планирование: по его мнению, это позволит точнее оценивать показатели по секторам экономики и обеспечит рост ВВП на 8—10% уже по итогам первой «пятилетки». Он напомнил, что эта система действовала в СССР с 1920-х годов и служила основой для развития промышленности. Малинкович добавил, что элементы планирования существуют и сегодня, но в измененном виде.

«Пятилетний цикл позволяет хорошо строить прогноз, так как за пять лет появляются новые методики, в том числе для производства, но в то же время принципиально технологии не меняются. Поэтому это разумный срок на планирование», — сказал он.

По словам лидера «Коммунистов России», в единый план необходимо включить все хозяйствующие субъекты, включая частный сектор, — при этом речь о смене формы собственности не идет. Координировать процесс должен специальный контролирующий орган по образцу Госплана.

«Увидим, что проседает какой-то сектор — мы туда [сделаем] вложение. Где-то, наоборот, доходы такие, что надо смотреть, чтобы они не уходили в серую зону», — пояснил Малинкович.

«Коммунисты России» — политическая партия, зарегистрированная в 2012 году. До этого три года существовала как общественное движение. КПРФ неоднократно называла «Коммунистов России» политическим спойлером, которая, по ее мнению, создана для того, чтобы оттягивать у нее голоса на выборах и размывать левый электорат. В июне 2015 года КПРФ подала иск в суд против партии «Коммунисты России» о прекращении использования наименования и партийной символики, ссылаясь на их чрезмерную схожесть, однако он в итоге был отклонен.

В июле 2020 года один из основателей «Коммунистов России» Константин Жуков покинул партию, обвинив ее действующего на тот момент председателя Максима Сурайкина в том, что тот выполняет заказ «Единой России» и администрации президента по оттягиванию голосов КПРФ.

В марте 2022 года «Коммунисты России» лишили Сурайкина партбилета, обвинив в связях с «недружественными странами», махинациях и «буржуазном образе жизни». Вскоре тот покинул и пост вице-спикера заксобрания Ульяновской области. Новым лидером партии стал Малинкович.