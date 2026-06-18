Страны Евросоюза с весны обсуждают идею пересмотра решений по уже выданным россиянам шенгенским визам и видам на жительство (ВНЖ), но пока согласовать эти меры не удалось, сообщает 18 июня ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, меры могут затронуть граждан РФ, которые «работали в российских компаниях», выступали в поддержку военной операции на Украине «или, наоборот, не поддерживает местный политический курс».

Официальным обоснованием для таких ограничений могут быть объявлены «соображения безопасности», добавил источник.

Неделей ранее ТАСС со ссылкой на диписточник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) готовит ужесточение всей визовой политики ЕС, которое предусматривает введение новых критериев отказов в предоставлении виз под предлогом «угрозы общественной безопасности». По данным агентства, новый пакет ограничений может быть представлен осенью 2026 года. В первую очередь меры распространятся на Россию, Беларусь и Иран, в будущем этот перечень может быть расширен, утверждает собеседник ТАСС.

5 июня представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт заявил, что Евросоюз продолжит ужесточение ограничений на выдачу виз гражданам России.

«Мы предложим ввести таргетированные ограничительные визовые меры для дальнейшего решения проблем безопасности, возникающих в результате враждебных действий третьих стран. Это станет частью пересмотра Визового кодекса в следующем году», — сказал он.

Ламмерт назвал ограничение выдачи виз россиянам приоритетной задачей Еврокомиссии с начала боевых действий на Украине в 2022 году.

До этого группа из 11 европейских стран — Чехии, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции — направила в ЕК коллективное письмо с призывом пересмотреть правила въезда для российских граждан. В нем выражается обеспокоенность в связи с тем, что большое количество россиян могут посещать расположенные на континенте курорты в условиях продолжающихся военных действий на Украине. Особой критике авторы письма подвергли Францию, Италию и Испанию, которые выступают в качестве основных направлений для российских туристов.

В начале июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в проект 21-го пакета европейский санкций против России вошел запрет на въезд ветеранам СВО в Евросоюз. По ее словам, ограничение будет касаться всех, кто служил в Вооруженных силах РФ с 2022 года.