Международный холдинг Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) завершает 2025 год с рекордными показателями. За первое полугодие 2026 финансового года выручка превысила $1 млрд при росте более 20% в годовом выражении. Драйвером стала синергия всей экосистемы, объединяющей брокерское обслуживание, банковские услуги, телеком и цифровые сервисы.

Цифровое ядро: Freedom SuperApp

Флагманским продуктом стало приложение Freedom SuperApp с базой более 4 млн пользователей. Свыше 2,5 млн клиентов активно используют его ежемесячно, что вывело приложение на первое место в App Store Казахстана.

«Мы перестали быть набором разных компаний. Мы стали единой платформой, где одна часть бизнеса усиливает другую», — подчеркивает CEO Freedom Holding Тимур Турлов.

Приложение совмещает финансовые и повседневные сервисы: от брокерских счетов до покупки авиабилетов. Модель позволяет снизить стоимость привлечения клиента и повысить его совокупную прибыльность.

В 2025 году начали интегрировать LLM-модели для персонального финансового советника. Для бизнеса ИИ-помощник уже запущен. «Мы хотим, чтобы приложение предугадывало ваши желания еще до того, как вы нажали кнопку», — объясняет Турлов.

Партнерство с NVIDIA и OpenAI

Осенью Freedom Holding объявил о сотрудничестве с NVIDIA и OpenAI. Будет создан Национальный центр искусственного интеллекта стоимостью $2 млрд и мощностью 100 МВт — крупнейший AI-кластер Центральной Азии.

Холдинг создает облачную платформу Freedom Cloud в партнерстве с AWS и Tencent. Параллельно идет строительство дата-центра Akashi Tier IV — первого объекта такого уровня в регионе. Уже забронировано 61% мощностей первого модуля.

«ИИ — это наш способ убрать сложность из цифрового мира. Человек просто говорит, что ему нужно — и получает результат», — резюмирует Тимур Турлов.

Телеком и финансовые результаты

Freedom Holding Corp. активно инвестирует в телеком: в апреле приобретен спутниковый оператор Astel за $22 млн, в декабре — «Транстелеком» с семью ЦОДами и 15 тысячами километров оптоволоконных кабелей. Инвестиции исчисляются сотнями миллионов долларов в год.

Все сегменты демонстрируют рост: брокеридж +18%, процентный доход банка +26%, число страховых полисов выросло в 3 раза, выручка lifestyle-сегмента +116%.

«Клиент заходит за ипотекой и остается с нами на годы. Мы строим повседневную финансовую среду», — говорит Турлов.

География экспансии

Freedom Holding Corp. расширяет присутствие: в Таджикистане запущен цифровой банк, в Грузии получено разрешение на банк, в Кыргызстане работает брокер. Ожидается лицензия в Турции, получена в ОАЭ. В ЕС обслуживается более 600 тысяч клиентов.

«Мы хотим связать страны Центральной Азии общей цифровой инфраструктурой», — заявляет Тимур Турлов.

Холдинг работает над получением лицензии в Японии. При создании SuperApp команда изучала модель Rakuten.

Социальная ответственность

На ESG-проекты направлено 27,8 млрд тенге. Фонд «Freedom Шапағат» поддерживает образование, спорт и инфраструктурные проекты. В 2025 году приобретен футбольный клуб «Шахтер».

«Мы инвестируем в общество, где будут жить наши дети», — говорит Тимур Турлов.

Признание инвестиционного сообщества

Акции Freedom Holding торгуются на мировой бирже с 2019 года. За это время капитализация выросла до $10,5 млрд, а цена акции увеличилась в 10 раз. Среди крупнейших акционеров — международные инвестфонды и крупнейшие банки BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Акции входят в индексы Russell 3000 и MSCI.

В 2025 году кейс компании стал предметом изучения в Стэнфордской бизнес-школе.

Модель будущего

Freedom Holding Corp. позиционирует себя как экспортера финансовых технологий. Факторы успеха — цифровизация, интеграция с госуслугами, гибкое регулирование и сильный ИТ-сектор.

«Мы строим инфраструктуру, в которой человек растет. Это про поддержку в жизни, работе, обучении», — подчеркивает CEO.

Итоги года подтверждают: Freedom Holding эволюционировал от брокера к цифровой платформе, где технологии, инфраструктура и клиентский опыт объединены в единую экосистему.