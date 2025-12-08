На ежегодном Global Banking Summit, организованном Financial Times и проходившем в Лондоне 2-4 декабря 2025 года, одним из ключевых спикеров стал Тимур Турлов, CEO и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp. Форум, собравший более 1000 лидеров отрасли, представителей крупнейших банков, финтех-компаний, регуляторов и технологических гигантов, стал площадкой для обсуждения архитектуры будущей экономики — от цифровой трансформации до роли искусственного интеллекта.

Freedom Holding выступил генеральным партнёром саммита, подчеркнув статус одного из наиболее амбициозных и быстрорастущих игроков в мировой финансовой экосистеме. Тимур Турлов выступил на панельной дискуссии «Будущее банковской инфраструктуры: смогут ли классические системы выжить?».

Культура скорости: как создаётся цифровой банк нового поколения

Турлов начал с цифр: сегодня Freedom Bank — третий банк Казахстана по количеству транзакций и активных пользователей. Всего за пять лет с момента запуска собственной банковской платформы Freedom удалось создать динамичную, гибкую и технологичную структуру, способную конкурировать с системными игроками.

«Мы меняли отношение к цифровизации, подходу к бизнес-процессам», — подчеркнул Турлов. Он также напомнил, что Freedom Bank начинал как 24-й банк из 25-ти.

«Если мы будем делать то же самое, что и все вокруг, нам будет очень сложно конкурировать с гораздо более крупными игроками, которые более эффективны благодаря своему масштабу, историческому доверию клиентов и другим факторам», — объяснил Тимур Турлов.

Ключом к росту стала корпоративная культура, построенная не на страхе ошибок, а на быстрой итерации: запуск — корректировка — повторный запуск. «Мы до сих пор верим, что невозможно внедрять инновации, если отсутствует терпимость к ошибкам», — подчеркнул он.

Преимущество не в капитале, а в инфраструктуре

Связующим лейтмотивом выступления стала тема инфраструктуры. По мнению Тимура Турлова, именно способность банка создавать и контролировать собственную технологическую архитектуру становится главным стратегическим активом.

«Сложно представить цифровой банк, который не владеет собственными технологиями и не может ими должным образом управлять», — отметил он. Freedom Holding начинал с внедрения готовых решений, но постепенно начал разрабатывать и модифицировать ключевые компоненты самостоятельно. Сегодня в компании больше технологических команд, чем у большинства её внешних ИТ-подрядчиков, с которыми раньше Freedom сотрудничал.

«Каждый следующий год мы ставим перед собой цель — взять под контроль как можно больше технологий, потому что мы действительно считаем, что они — это ключевое бизнес-преимущество, — объясняет Тимур Турлов. — ИТ — это ключевая компетенция банка. Будущее банковского дела — это технологии. Логику процессов придумывают финансисты, но всё остальное — инженерия».

CEO Freedom Holding Corp. добавил, что миграцию на собственные технологии разумно делать «пока мы ещё молодые»: «Чем больше растёт компания, тем дороже и труднее такая миграция. Поэтому мы используем своё преимущество молодого банка — переходим на лучшие технологии сейчас, пока это относительно дешево».

Люди важнее денег и технологий

На вопрос ведущего Financial Times Оливера Ральфа о главном активе банка, Тимур Турлов ответил однозначно: это таланты.

«Это определенно не наш капитал, не наши финансовые активы и не наши технологии. Это наша способность удерживать таланты. Мы построили очень успешный цифровой банк в Казахстане благодаря команде мечты, которую собрали в нашей стране. И я считаю, что она самая талантливая в отрасли», — заявил он.

По словам Тимура Турлова, ключевая цель Freedom Holding — стать брендом, ассоциирующимся с технологическим лидерством, чтобы притягивать сильных специалистов и развивать их внутри компании.

Причем развитие бизнеса с высокой скоростью — сегодня это не про эффективность, а про выживание, убеждён Турлов. В этом контексте Freedom Holding ищет не просто компетентных специалистов, но людей, готовых брать на себя обоснованный риск.

«Мы должны мириться с определёнными рисками, но не должны мириться с некомпетентностью. Если мы постоянно совершаем небольшие ошибки и не извлекаем из них уроки, это недопустимо. Нельзя быть толерантным к некомпетентности. Финансовый сектор сам по себе полон проблем с управлением рисками. На самом деле, это наша ключевая задача — управлять рисками и быть готовыми идти на риск. Именно за это наши клиенты нам и платят», — объяснил он.

По опыту Тимура Турлова, при расширении штата важно не просто увеличивать численность, а организовывать независимые, автономные команды, чтобы сохранить эффективность: «Мы в компании шутим, что то, что один разработчик может сделать за месяц, три разработчика сделают за три. Чем больше команда, тем менее она эффективна, и иногда эффективность падает быстрее, чем растет такая команда».

Искусственный интеллект как надстройка

Один из самых ожидаемых вопросов конференции касался ИИ. Турлов уточнил: искусственный интеллект — это важный уровень, но лишь часть технологического слоя. Без устойчивой инфраструктуры даже самые продвинутые ИИ-продукты неэффективны.

«Вы не можете существенно изменить приоритеты, потому что даже ИИ не будет работать должным образом, если остальные процессы у вас провисают», — отметил он.

Ренат Туканов, CTO Freedom Holding Corp., который выступил параллельно на другой сессии саммита, рассказал, что компания уже внедрила около 70 ИИ-инициатив, включая автоматизацию цифровой ипотеки, клиентский скоринг и анализ качества обслуживания «Вокруг этой темы много шума, и иногда стоит следовать трендам, но главное — практическая польза», — отметил Туканов.

При этом Тимур Турлов подчеркнул, что в вопросах о приоритетах в цифровой трансформации подход Freedom про «всё сразу»: потому что нельзя выделить один приоритет — разные направления развития (инфраструктура, ИИ, продукты) должны идти параллельно.

Архитектура будущего: взгляд с развивающегося рынка

После саммита Тимур Турлов поделился своим видением смысла и ценности таких мероприятий: «Если ты хочешь почувствовать настроения мирового финансового сектора, понять, чем весь год жил глобальный банкинг, с какими ожиданиями он заходит в следующий цикл… то FT Global Banking Summit — самое подходящее место для этого».

Глава Freedom Holding отметил, что архитектура экономики будущего формируется на стыке технологий и институциональных логик, и в каждой стране эта логика своя. Там, где в Европе предпочитают «не трогать, что работает», в Казахстане, по его словам, цифровизация стала ответом на вызовы и недоверие к устаревшим подходам. Это сформировало гибкий, человекоцентричный стиль развития.

«У нас не было задачи «не трогай, что работает». Была задача — «сделай так, чтобы работало ещё лучше, быстрее, удобнее», — отметил Тимур Турлов.

В 2025 году Freedom Holding Corp. отметила 17-летие. Компания, основанная в 2008 году, прошла путь от локального брокера до международного холдинга с рыночной капитализацией около $10 млрд. Акции Freedom Holding Corp. торгуются на NASDAQ, клиентская база превышает 6,2 млн человек, а суммарные активы — $10,3 млрд. Сегодня казахстанский холдинг представлен в 22 странах, включая США, ЕС, страны Центральной Азии и Кавказа, и стал драйвером цифровой трансформации региона. По мнению отраслевых экспертов, Freedom Holding сыграл ключевую роль в формировании нового имиджа Казахстана как финтех-хаба и центра технологических экспериментов.