Совокупное состояние десяти самых богатых технологических миллиардеров США увеличилось в 2025 году более чем на $550 млрд. Такой резкий рост произошел на фоне беспрецедентного бума в сфере искусственного интеллекта, сообщает Financial Times.

Согласно данным агентства Bloomberg, общая стоимость активов этих предпринимателей (включая акции, наличность и другие инвестиции) к закрытию торгов 24 декабря достигла $2,5 трлн. Для сравнения, на начало года этот показатель составлял $1,9 трлн. Этот рост коррелирует с общей позитивной динамикой фондового рынка: индекс S&P 500 с начала года вырос почти на 18%.

Ключевым драйвером роста капитализации и личных состояний стали масштабные глобальные инвестиции в индустрию искусственного интеллекта. Речь идет о финансировании производства специализированных ИИ-чипов, строительства гигантских дата-центров и разработки новых коммерческих продуктов на основе ИИ.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск возглавляет список технологических миллиардеров. Его состояние за год выросло на 49% и оценивается в $645 млрд. Единственным, кто на короткое время в сентябре сместил Маска с первой позиции, был основатель Oracle Ларри Эллисон. Однако к концу года Эллисон с состоянием в $251 млрд (рост на 31%) занимает пятую строчку.

Одним из главных бенефициаров ИИ-бума стал основатель и глава компании Nvidia Дженсен Хуан. Его личное состояние увеличилось на 37% и достигло $156 млрд, что обеспечило ему восьмое место в рейтинге. Акции Nvidia, являющейся ключевым производителем чипов для ИИ, с начала года подорожали на 40,5%, а сама компания первой в истории преодолела рубеж рыночной капитализации в $5 трлн.

Помимо названных лиц, в первую десятку богатейших IT-лидеров также вошли основатели Google (Alphabet) Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос, глава Meta Platforms* Марк Цукерберг, бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер и основатель компании Билл Гейтс, а также основатель Dell Technologies Майкл Делл.