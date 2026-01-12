Шестеро человек, включая двух детей, обнаружили мертвыми в квартире в городе Балаково Саратовской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

12 января спасатели вскрыли дверь в квартиру на улице Академика Жук. Внутри были найдены тела 50-летнего мужчины, 45-летней женщины, их сыновей девяти и четырех лет и еще двух человек, личности которых устанавливаются.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом «в результате работы в доме газового оборудования», сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

В квартире, помимо хозяев и их детей, находились двое их родственников, пишет «Саринформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Одного из погибших нашли в ванной. Также специалисты обнаружили в квартире труп кошки.

По данным издания, воду в доме нагревала газовая колонка. Предположительно, семья могла задохнуться из-за проблем с вытяжкой.