Владелец Telegram Павел Дуров заявил о создании собственной системы ИИ на базе суперкомпьютеров, расположенных в казахском Международном центре искусственного интеллекта. Здесь находятся два суперкомпьютера, включая крупнейший в Центральной Азии, способный выполнять квинтиллион (миллиард миллиардов) операций в секунду.

Павел Дуров прилетел в столицу Казахстана для участия в международном технологическом форуме Digital Bridge 2025. Создатель Теlegram заявил об открытии в Астане специализированной лаборатории искусственного интеллекта. Она будет расположена в Международном центре искусственного интеллекта и, по словам Дурова, на ее базе будет реализовываться совместный проект Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана.

“Последние несколько месяцев, мы работали над новой технологией на пересечении блокчейн и ИИ”, — отметил Дуров. Эта технология позволит, уверен ее разработчик, всем пользователям приложения использовать функции ИИ, “который будет генерироваться децентрализированной компьютерной системой”.

По словам Дурова, «данная технология позволит более чем миллиарду людей использовать функции ИИ конфиденциально, прозрачно и эффективно», а суперкомпьютерный кластер в Астане станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для обработки запросов ИИ.

В Казахстане за два последних года появилось два суперкомпьютера, включая самый мощным компьютер в Центральной Азии. Он собран на основе новейших графических чипов NVIDIA H200, разработанных специально для выполнения задач искусственного интеллекта. Машина может производить вычисления с производительностью около двух экзафлопс — то есть компьютер может выполнять квинтиллион или миллиард миллиардов операций в секунду. .

Это не первый визит владельца Telegram в Казахстан. Он приезжал сюда летом 2024 года по приглашению тогдашнего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслана Мадиева, который теперь возглавляет министерство искусственного интеллекта. Во время этой поездки был открыт региональный офис Telegram в Казахстане.

Намерение Дурова сделать Казахстан одной из опорных точек развития приложения совпадает с нынешней стратегией казахстанского руководства.

Выступая на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении в течение трех лет превратить Казахстан “в полноценную цифровую страну» и открытии в Казахстане специализированного исследовательского университета в области ИИ. Ему, по словам Токаева, будет присвоен особый статус.

Главная цель нового вуза — подготовка квалифицированных специалистов, внедряющих технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики, подчеркнул президент Казахстана.