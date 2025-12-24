Телеведущий Александр Гордон, которому в этом году исполнился 61 год, женился в шестой раз. Его избранницей стала 23-летняя девушка по имени Алина. О своем намерении в скором времени изменить свое семейное положение Гордон рассказал в беседе с журналистом Антоном Красовским в эфире программы «Антонимы».

Выпуск программы вышел в среду 24 декабря, он был записан за два дня до этого. В ходе разговора с Красовским Гордон отметил, что, когда программа будет выпущена, он и его невеста уже заключат брак. Кроме того, телеведущий заверил, что разница в возрасте между ним и Алиной их обоих не волнует, как и общественное мнение по этому поводу.

«Ну, ребят, вы что, смеетесь что ли? Это жизнь. Она, пока смерть не пришла, длится. Я ничего плохого своим женам не желал и не оставлял. Кому какое дело?», — сказал Гордон.

Позже в кадре появилась еще на тот момент невеста телеведущего. Она также заявила, что не чувствует возрастной разницы с женихом. По ее словам, несмотря на возраст, Александр по характеру не похож на пожилого человека, а скорее напоминает ребенка.

Девушка пояснила, что их взгляды на жизнь, стиль, ритм и подход ко многим вещам очень схожи, что и нивелирует разницу в возрасте, включая сферу интимных отношений. Алина также попросила Красовского не применять в отношении своего будущего мужа слово «дед».

«Я не считаю его дедом. Я просто уже не обращаю внимания на то, как он выглядит», — сказала она.

До этого пара состояла в отношениях на протяжении четырех лет, в течение которых у них был период расставания. По словам Гордона, родители Алины положительно относятся к их союзу и намеревались присутствовать на церемонии бракосочетания.

Телеведущий подчеркнул, что не преследует цели быть учителем или наставником для своей молодой супруги. Алина в свою очередь призналась, что общение с Гордоном вызывает у нее интерес, хотя порой может быть нудным.

На вопрос о том, какой по счету будет эта женитьба, Гордон ответил, что сам он не ведет подсчет своих браков, добавив, что этим, как правило, занимаются сами женщины.

Интервьюер также спросил, почему спутницы телеведущего обычно оказываются намного моложе его. Гордон пояснил, что не ставит себе цели выбирать именно молодых партнерш. По его словам, он просто влюбляется, не обращая внимания на возраст. «Я же мальчишка еще», — охарактеризовал себя телеведущий.