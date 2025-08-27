Дагестанская прокуратура начала проверку сообщений СМИ о смерти 15-летнего подростка, которого местные медики отказывались госпитализировать — по некоторым данным, якобы вымогая деньги. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В прокуратуре уточнили, что ее сотрудники установят обстоятельства, приведшие к смерти мальчика, и дадут оценку тому, насколько были соблюдены требования законодательства об охране здоровья граждан и о несовершеннолетних.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Одним из первых историю умершего подростка рассказал телеграм-канал «Нетипичная Махачкала», опубликовавший обращение старшей сестры мальчика. По ее словам, у ребенка внезапно заболела рука в районе запястья, 21 августа на ней появился отек.

Родственники вызвали скорую, которая отвезла мальчика в городской травмпункт. Там хирург «посмотрел визуально», предположил перелом и, поскольку на месте рентгеновский аппарат не работал, отправил пациента делать снимок в центральную райбольницу (ЦРБ).

Рентген не выявил перелома и других повреждений кости, утверждает сестра подростка. На этом основании врачи районной больницы сделали вывод о том, что у него простой ушиб, и отправили домой с указанием «делать компрессы».

Состояние мальчика между тем продолжало ухудшаться: рука так сильно болела, что ему, по словам сестры, не помогали ни обезболивающие таблетки, ни даже уколы, — она «опухала сильнее, становилась каменной, она посинела».

Рано утром 23 августа родственники вызвали скорую, но приехавшие «две девушки в хиджабе» якобы отказались везти ребенка в больницу, сославшись на то, что ушиб — не основание для госпитализации. По данным другого дагестанского телеграм-канала, медики готовы были госпитализировать мальчика за деньги. Родные несколько раз сами возили ребенка к хирургам в ЦРБ, но ничего не добились.

«Его сестру, бабушку, отца уже узнавал в стенах больницы весь персонал, их сразу прогоняли, не хотели с ними беседовать, заявляя: “Зачем вы сюда ходите? Не треплите нам нервы, врачи здесь мы, что вы можете знать? Мы вам всë сказали, ждите!”, на семью и ребёнка уже в грубом тоне кричали, орали», — рассказала родственница мальчика.

В итоге 25 августа отец повез подростка в соседний Ставропольский край — в село Летние Ставки. Там мальчика экстренно прооперировали, поскольку на месте отека возник абсцесс, и началось заражение крови.

«Мальчика в руку что-то укусило, и он сам не заметил», — поделилась выводами ставропольских врачей его родственница. Предположительно это был клещ.

В операционную подростка забрали около 15:00, к вечеру 25 августа он пришел в сознание, но около 11:30 на следующий день — 26 августа — скончался. По словам его сестры, на фоне сепсиса у него «тело все посинело», «отказало сердце», его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Ошибка дербентских врачей, которые нечего не хотят делать, свою работу не хотят делать, они даже не хотели взять кровь на анализ. Это не останется безнаказанным», — подытожила сестра умершего мальчика.

По ее словам, после похорон семья намеревается добиться возбуждения уголовного дела и подать в суд гражданский иск к травматологу-ортопеду дербентской ЦРБ, который делал мальчику рентгеновский снимок и отправил домой с диагнозом «ушиб». Тело подростка после смерти увезли сначала в Светлоград, а затем в Благодарный, где сегодня — 27 августа — должны провести вскрытие.

Авторы телеграм-канала, куда она обратилась для обнародования этой истории, призвали Минздрав России обратить внимание на случившееся и организовать проверку.