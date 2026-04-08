На западе Москвы под окнами жилого дома обнаружили тело девушки «с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений». Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета. РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что погибшей оказалась 35-летняя жена бизнесмена Айрата Аллаярова по имени Неля.

По информации собеседника телеканала, тело нашли возле дома на улице Лобачевского, где и жила женщина. По данным РЕН ТВ, женщина при жизни «увлекалась эзотерикой, состояла в различных тематических чатах»: «В одном из них она рассказывала о своем общении с душой Иешуа».

По данным SHOT, одежды на погибшей не было, а на ее теле якобы было обнаружено более 10 ножевых ранений. В квартире погибшей никого не обнаружили. Предварительной версией считают убийство, говорится в публикации.

Другая информация у канала «Москва FM», который передает, что в качестве основной версии рассматривают суицид, поскольку на момент гибели женщина оставалась одна после ухода мужа на работу. Дверь квартиры была заперта изнутри на щеколду.

Позднее SHOT также сообщил, что дверь квартиры на 16-м этаже была заперта изнутри, при этом в комнатах нашли следы крови. Когда утром муж женщины, 58-летний бизнесмен, уезжал на работу, она была еще жива. Ее тело нашли у подъезда около 9 утра.

По сведениям канала, погибшая преподавала на кафедре экономики и менеджмента в одном из столичных университетов и увлекалась эзотерикой. Соседи описывают ее как очень скромную, «маленькую и худенькую».

В то же время «МК» пишет, что женщина была обеспеченной, часто ездила отдыхать за границу и делала покупки в дорогих магазинах.

Родственники погибшей считают, что она могла погибнуть, попав под влияние мошенников, пишет Mash. Они рассказали, что им сейчас пишут незнакомые люди и просят перевести деньги. Что касается ее мужа, то, по данным канала, он уехал в командировку. Позднее телеграм-канал уточнил, что следователи не нашли подозрительной активности по банковским счетам погибшей.

По сведениям семьи, в последнее время Неля вела себя нетипично и практически каждый день просила у родных и друзей крупные суммы — якобы на лечение. Когда близкие пытались сами до нее дозвониться, то она говорила, что лежит в больнице.

KP.RU со ссылкой на источник пишет, что три года назад женщина вышла замуж за предпринимателя, а жила она в том же доме.

«На теле насчитали 13 ножевых ранений. Кроме того, на руках обнаружены следы инъекций. Судмедэксперт только приступил к осмотру тела. Параллельно изучаются записи с камер видеонаблюдения, установленные вокруг дома. После этого станет понятна картина случившегося. Однако предварительно эксперты склоняются к тому, что это было именно убийство», — отмечает собеседник издания.

В СК заявили, что ведется доследственная проверка, обстоятельства случившегося выясняются.