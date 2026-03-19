В Москве и области в течение этой и начале следующей недели будет очень тепло, но при этом температура в ближайшие ночи в Москве и области может опускаться до минус 5-6 градусов. Об этом рассказал RTVI специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Продолжение текущей недели будет определяться влиянием антициклона, и в начале следующей недели синоптическое положение сильно не поменяется», — сказал синоптик.

Завтра, 20 марта, в северных и северо-западных районах Подмосковья местами пройдет небольшой дождь и немного похолодает, сообщил Ильин.

«В Москве сегодня примерно плюс 12-13 градусов, завтра 10-12 градусов. По области — от 7 до 12 градусов. Что касается дальнейших значений температуры, то с субботы до понедельника 8-13 градусов, во вторник и в среду температура может подниматься до 13-15 градусов», — добавил он.

При этом по ночам будет прохладно, предупредил собеседник RTVI: температура будет колебаться от нуля до минус 5 градусов.

«Сегодня в Черусти отмечалось минус 6,7 градуса — достаточно морозно», — отметил Ильин.

Атмосферное давление в эти дни, по его словам, будет по большей части иметь ровный ход и понизится до 749 мм ртутного столба только в пятницу, 20 марта, после чего вновь вернется к значениям 753-757 мм ртутного столба.

«В начале следующей недели будем ждать понижения атмосферного давления. Ветер все это время будет слабых переменных направлений», — заключил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале сообщил, что 19 марта Москва «будет ощущать влияние периферии уходящего на восток антициклона».

«В такой ситуации, при переменной облачности, в регионе вновь обойдется без осадков, а температурный фон в дневные часы превысит климатическую норму на 6-7 градусов. Температура воздуха плюс 10-12 градусов, по области ожидается плюс 8-13. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы», — отметил он.

В пятницу, 20 марта, в столичном регионе осадков не ожидается, ночью от нуля до минус 2 градусов, днем — плюс 9—11, добавил синоптик.