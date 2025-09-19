После прохладной погоды и дождей в конце текущей недели Москву и Московскую область ожидают несколько дней тепла, после чего температура резко пойдет вниз. Об этом рассказал RTVI руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

По его словам, 19 и 20 сентября будет сохраняться относительно прохладная погода с дневной температурой 15-17 градусов, а с вечера пятницы и в первой половине субботы ожидается дождь.

«Но с воскресенья придет потепление, которое захватит трое суток. В воскресенье в Москве и Подмосковье 20-22 градуса, в понедельник — до 25 градусов», — сказал синоптик.

Шувалов добавил, что теплая погода продлится до 23 сентября, а со среды ожидается резкое понижение температуры до 10 градусов.

Говоря о возможности заморозков, синоптик отметил, что они ожидаются в Московской области ближе к концу следующей недели, 26-28 сентября.

По словам Шувалова, маловероятно, что в эти дни пойдет снег, о котором ранее говорил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

По данным Ильина, в ночь со среды на четверг температура в Московской области может местами опуститься до минусовых значений, а приближение с севера холодного фронта и арктического воздуха создадут условия для ранних осадков в виде снега уже к началу октября.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в свою очередь напомнила в разговоре с MSK1, что средней датой, когда в Москве и Подмосковье появляется снег, а на земле на некоторое время возникает временный снежный покров, традиционно считают 27-28 октября и призвала «не опережать события».