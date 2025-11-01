На большей территории европейской части России в ноябре температура будет выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Речь идет о Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах страны, уточнил метеоролог.

Около или выше нормы температура ожидается в Сибири. Близкими к этим значениям отметки будут в Якутии и Хабаровском крае, добавил Вильфанд.

А вот на Чукотку, север Камчатского края и северо-восток Якутии зима придет раньше — показатели там будут ниже нормы, резюмировал он.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости отметила, что в Москве ноябрь ожидается с положительной температурной аномалией в 1,5 градуса. По ее словам, переход температуры через ноль произойдет в конце месяца или в начале его последней декады.

«Будем надеяться, что тепло сохранится. То есть ноябрь примет эстафету у октября», — сказала Позднякова.

Ноябрь «продолжит теплые тенденции» октября, пишет в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, наиболее теплыми ожидаются первые две недели месяца. При этом осадков будет меньше климатически положенного — при норме в 52 мм выпадет от 40 до 50 мм.

«Первый снег ожидается ближе к середине месяца», — прогнозирует он.

Заморозков в Москве и области в ближайшее время не ожидается, сообщил ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, погода будет преимущественно теплой и пасмурной. 1 и 2 ноября обойдется без существенных осадков, но и прояснения ждать не стоит. В воскресенье, 2 ноября, температура воздуха составит 7-9 градусов тепла. Ильин подчеркнул, что эти показатели сохранятся на один-два дня.