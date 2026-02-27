Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой войны» с движением «Талибан», которое находится у власти в Афганистане.

«Наше терпение достигло предела. Теперь это открытая война между нами и вами», — написал министр в X.

По словам Асифа, талибы «собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма».

Накануне 26 февраля «Талибан» объявил о начале наступательной военной операции в приграничных провинциях Пакистана. В Министерстве обороны Афганистана пояснили, что эта операция является ответом на действия Пакистана 21 февраля.

После этого Исламабад нанес удар по складу с боеприпасами, а через несколько часов нанес авиаудары, в том числе по Кабулу. По данным Geo, погибли 58 человек, которые, как утверждает источник телеканала в силах безопасности, были членами движения «Талибан». Еще более стал человек пострадали.

С 1947 года Афганистан и Пакистан ведут пограничный спор, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии. Граница между государствами проходит по линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км, которая была установлена соглашением 1893 года афганским эмиром Абдур-Рахманом Ханом и представителем Британской Индии сэром Мортимером Дюрандом. У Пакистана нет претензий к линии Дюранда, но в Кабуле считают, что это колониальная граница, которая лишила страну части исторических пуштунских территорий. Ни одно правительство Афганистана границу по линии Дюранда не признавало.