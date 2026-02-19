20 февраля 2026 года — пятница Масленичной недели. В народной традиции этот день назывался Тещины вечерки. Если в среду, на Лакомку, теща угощала зятя блинами, то в пятницу наступал день ответного визита — зять приглашал тещу к себе в дом. К этому времени Масленица уже входила в «широкую» фазу. Уличные гулянья продолжались, но пятница имела особое семейное значение: она была посвящена укреплению родственных связей между зятем и семьей жены.

Церковный день

Пятница Сырной седмицы (20 февраля 2026 года) — день последней недели перед Великим постом, который начинается 23 февраля.

В церковном календаре это обычный день седмицы. Мясо уже не употребляется, но молочные продукты и яйца остаются разрешенными. Масленица как народная традиция существует параллельно с богослужебным календарем и не является церковным праздником.

Народная традиция: зять принимает тещу

Название «Тещины вечерки» зафиксировано в этнографических источниках XIX — начала XX века.

В этот день:

зять заранее приглашал тещу в гости,

приглашение в некоторых регионах передавалось через посланца,

зять должен был достойно встретить тещу и угостить ее блинами,

проявление почтения считалось обязательным элементом визита.

Эта традиция подчеркивала уважительное отношение к старшему поколению и укрепляла связь между семьями супругов. Масленичная неделя вообще строилась как последовательность родственных визитов, и пятница занимала в этой системе особое место.

Погодные наблюдения

Как и на всей Масленичной неделе, обращали внимание на конец зимы. В этнографических сборниках зафиксированы приметы: снежная Масленица считалась благоприятной для будущего урожая, а ранняя оттепель — признаком скорой весны. Эти наблюдения связаны с аграрным календарем.

Тещины вечерки завершали цикл взаимных приглашений между зятем и тещей. После шумного Разгуляя пятница возвращала праздник в семейный круг, напоминая о важности уважения, гостеприимства и родственных связей перед началом Великого поста.