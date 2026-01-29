Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговор 19-летнему жителю Санкт-Петербурга Даниле Багрову, которого в сентябре Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 275 УК РФ). Это следует из карточки дела, размещенной на сайте суда.

Согласно версии прокуратуры, в августе 2024 года молодой человек, не согласный с проведением военной операции на Украине и политикой российских властей, вступил в переписку с представителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Он, как утверждается в материалах дела, выразил желание вступить в эту организацию и принять участие в боевых действиях против российских войск на стороне украинской армии.

В ходе переписки, как утверждает следствие, Багров получил инструкции и приобрел авиабилет в Грузию для последующего выезда на территорию Украины. Однако осуществить эти планы ему не удалось — молодой человек был задержан сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов.

Согласно приговору, первые три года Данила Багров проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему дополнительно назначено ограничение свободы на один год после освобождения.

На прошлой неделе тот же Апелляционный военный суд рассмотрел и оставил без изменения приговор в отношении 17-летней сестры Данилы — Евы Багровой. Она была задержана и арестована в декабре 2024 года, а в последствии приговорена к четырем годам лишения свободы.

По версии следствия, будучи школьницей, девушка разместила на информационном стенде в своем образовательном учреждении фотографии основателей и идеологов РДК* с подписью «Заслуженные герои России». Эти действия были квалифицированы как публичные призывы к терроризму (ст. 205.2 УК РФ) и содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Защита Евы Багровой в апелляционной жалобе указывала на признание другого несовершеннолетнего в расклейке листовок, однако в суде он свои показания не подтвердил, пишет «Коммерсант». К тому же, школьник пока не достиг возраста уголовной ответственности.

Сама обвиняемая заявляла о давлении со стороны правоохранителей, а ее адвокаты отмечали отсутствие прямых доказательств ее причастности, указывая в том числе на то, что на листовках не было отпечатков пальцев девушки. Несмотря на эти доводы, приговор ей был оставлен в силе.