Переговоров нет, но сценарий возможен

После публикации Bloomberg о возможной покупке банка в Казахстане структурами Freedom Holding Corp., тему прокомментировал Тимур Турлов. В интервью Digital Business он обозначил позицию четко: прямых переговоров сейчас не ведется.

При этом он дал понять, что сама идея не исключается. Если на рынке появится интересное предложение, компания готова его изучить. Речь идет о взвешенном подходе — без спешки и без желания «купить ради покупки».

По словам Тимура Турлова, потенциальная цель должна быть крупнее, чем Freedom Bank. Ранее в разговоре с Bloomberg он уточнял ориентиры: активы от 2,5 трлн тенге (примерно $5 млрд) и капитал около 250 млрд тенге. То есть рассматривается не нишевой актив, а системный игрок.

Отдельно он пояснил, почему в приоритете корпоративный сегмент. Интеграция большого розничного портфеля — сложный процесс с точки зрения технологий и затрат. В некоторых случаях проще и дешевле привлекать розничных клиентов напрямую с рынка. Такой подход Тимур Турлов называет спокойной и понятной стратегией.

«Если появится хорошая возможность и к нам кто-то придет с предложением продать банк с небольшим дисконтом капитала, мы это рассмотрим», — отметил Тимур Турлов.

Freedom Bank: динамика за четыре года

Freedom Bank стал частью экосистемы «Фридом Финанс» в 2020 году. За это время он вошел в десятку крупнейших банков Казахстана. Рост подтверждается конкретными показателями.

За прошлый год ссудный портфель увеличился на 282 млрд тенге — это плюс треть к предыдущему объему. В итоге показатель превысил 1 трлн тенге. По темпам роста кредитования банк оказался в тройке лидеров сектора.

Депозитная база также заметно выросла. По сравнению с январем 2025 года объем вкладов увеличился на 40% и достиг почти 1,5 трлн тенге. Основную часть составляют средства физических лиц — 882 млрд тенге. За год этот сегмент вырос в полтора раза. Вклады корпоративных клиентов прибавили 26% и составили 590 млрд тенге.

Такая структура говорит о сбалансированном развитии. Банк усиливает позиции как в рознице, так и в корпоративном сегменте.

SuperApp и конкуренция за позиции

Одним из ключевых направлений остается цифровая экосистема. Количество пользователей SuperApp уже превысило 4,5 млн. В планах — довести этот показатель до 8 млн к концу года и в дальнейшем выйти на 12—15 млн пользователей.

Для группы это стратегическая задача. Рост аудитории должен помочь занять вторую позицию среди банковских конгломератов страны. Однако внутри компании допускают и более амбициозный сценарий.

Тимур Турлов отмечает, что рынок стал значительно динамичнее. По его словам, сегодня лидерство можно получить быстро, но и потерять его так же быстро. Если раньше на это уходили годы, то теперь все происходит заметно быстрее. Именно об этом Тимур Турлов говорит, описывая новую скорость конкуренции на финансовом рынке.

Расширение за рубежом

Параллельно Freedom Bank продолжает международное развитие. В 2025 году открылся дочерний банк в Таджикистане. Позже Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана выдало разрешение на открытие дочернего банка в Грузии.

Также ведутся переговоры о покупке банка в Турции. Среди возможных кандидатов называется TurkishBank AŞ. У банка есть подразделения в Северном Кипре и Великобритании, а также собственная онлайн-платформа T-Gate. Он работает с корпоративными и частными клиентами.

Кроме того, рассматривается покупка отдельного банка в Европе. Таким образом, стратегия холдинга строится на сочетании внутреннего роста и постепенного выхода на новые рынки.

Взвешенная стратегия

Из заявлений Тимура Турлова следует, что компания действует последовательно. Freedom Bank демонстрирует устойчивую динамику внутри страны. Одновременно холдинг изучает возможности расширения — как в Казахстане, так и за его пределами.

Покупка еще одного банка остается вариантом развития, но не самоцелью. Ключевыми остаются масштаб, структура клиентской базы и экономическая целесообразность сделки.

Такой подход отражает общую логику группы: расти, но без резких шагов, сохраняя баланс между амбициями и расчетом.