Американское издание The National Interest сообщает, что первый полет российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate вновь перенесен — теперь на начало 2026 года. По данным журнала, программа замедлилась из-за санкций, однако российские представители утверждают, что прототип завершает наземные испытания и готовится к летной стадии.

Су-75 — легкий одномоторный многоцелевой самолет, позиционируемый как более доступное экспортное дополнение к тяжелому Су-57, пишет TNI. Макет был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, но с тех пор сроки первого полета неоднократно сдвигались. На Dubai Airshow российская делегация вновь подтвердила планы поднять машину в воздух в 2026 году и сообщила о разработке беспилотной версии.

По данным журнала, санкции осложнили перспективы экспортного финансирования проекта, однако интерес со стороны некоторых стран Глобального Юга — включая Индию — поддерживает покупательский спрос. Издание отмечает, что при ослаблении санкционного давления программа могла бы получить значительный импульс.

При этом The National Interest подчеркивает, что многократные задержки ставят под сомнение реалистичность заявленных сроков. Даже успешный первый полет в 2026 году, пишет журнал, не означает быстрой готовности к серийному производству: реальные поставки и формирование боевых эскадрилий займут еще несколько лет.

По оценке TNI, Су-75 остается перспективным, но по-прежнему во многом презентационным проектом, реальное значение которого проявится значительно позже.