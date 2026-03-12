Если обучать детей обращаться со стрелковым оружием, то число нападений на российские школы не возрастет, а если этого бояться — тогда надо запретить и все ножи. Таким мнением с RTVI поделился депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

По мнению Вегнера, огневая подготовка в школе как элемент патриотического воспитания имеет право на существование, однако главным приоритетом он считает другое.

«Военное и мирное будущее за направлением, которое поддерживает президент, — это беспилотные системы. В школах сегодня это может быть в какой-то мере важнее автоматов», — сказал он.

В Свердловской области, по его словам, акцент уже сделан на робототехнике и обучении работе с дронами. Стрелковая подготовка, по мнению депутата, вполне может существовать как спортивно-прикладная дисциплина — но не в качестве главного приоритета.

Вегнер отметил, что и сам изучал военное дело в школе.

«Автомат собирал-разбирал. И сегодня, что называется, разберу его и соберу, и знаю, как им пользоваться и как применить его в бою. Просто сегодня непосредственно в системе ведения боя стрелкотни меньше, а куда больше вопросов, связанных с применением беспилотников. Поэтому именно эта злоба дня, наверное, сегодня должна дойти до школ», — добавил он.

Отдельно депутат прокомментировал тезис о том, что обучение обращению со стрелковым оружием в школе может повышать риск нападений — этот аргумент он назвал несостоятельным.

«Случаи, когда молодежь берет у папы карабин и начинает стрелять, больше связаны с воспитанием и психологией, чем с обучением обращению со стрелковым оружием. Остальное надумано людьми, которые не понимают, что такое стрелковое оружие», — считает он.

По мнению Вегнера, владение оружием как раз дисциплинирует — точно так же, как занятия самбо или другими видами самообороны. И тогда человек, отметил он, начинает понимать, что оружие «может доставить боль человеку либо лишить его жизни».

В подтверждение он привел личный пример: когда на уроках военного дела он случайно направил автомат в сторону приятеля, то инструктор-полковник ударил его кулаком по лбу. «Я на всю жизнь запомнил, что в сторону людей оружие никогда не направляют», — рассказал депутат.

Тех, кто видит в школьных уроках стрелкового дела угрозу, Вегнер парирует простым доводом: «Тогда нам надо запретить все ножи».

«Ножами же люди с детства умеют пользоваться, резать хлеб и так далее. Думаю, что это некоторые вещи надуманы ради, возможно, хайпа — например, вот мы их научим пользоваться оружием, и они им будут пользоваться. Тот, кто захочет, он и так им сможет пользоваться. Необязательно же в совершенстве пользоваться автоматом, чтобы начать стрелять в толпу веером. Единственное, что надо, — это показать, как на автоматический режим перевести либо в одиночный. А он это по интернету знает, что если резко нажать, то встанет на единичные выстрелы», — пояснил собеседник RTVI.

Сам депутат регулярно приходит в школы и рассказывает детям об оружии — но с принципиально иным акцентом.

«Я не говорю: “О, ребята, это автомат, из него можно замочить своего ближнего”. Мы говорим, что прежде всего — это оружие обороны страны, жизни и прочее. Меня самого так в школе воспитывали, говоря, что автомат убивает, а его основная задача — это все же защита человека и сбережение жизни», — заключил он.

О военной подготовке в российских учебных заведениях

В ноябре 2022 года министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах со следующего учебного года появится курс начальной военной подготовки. Курс будет преподаваться в старших классах в рамках двух новых модулей для предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

В том же месяце «Фонтанка» писала, что в школе-интернате № 1 им. К. К. Грота для детей с нарушением зрения ученикам на уроке технологии выдали автоматы Калашникова и предложили их разобрать и собрать. Как рассказала изданию мать одного из учащихся, все дети в учреждении либо незрячие и учатся по системе Брайля, либо слабовидящие с сохранностью зрения не более 40% на оба глаза.

«У большинства оформлена инвалидность. Здоровых детей тут официально быть не может, — говорит собеседница «Фонтанки». — У меня один вопрос: почему дети-инвалиды осваивают только автомат Калашникова, почему им не дали снайперские винтовки?»

Преподаватель ОБЖ, который провел этот урок, в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что занятие детям понравилось: «К тому же это входит в курс ОБЖ по стандартам ФГОС. Это было по плану рабочей программы, мы это делаем каждый год на уроках. Автоматы учебные, специально предназначенные для школы».

На вопрос, зачем это детям с нарушениями зрения, педагог ответил вопросом: зрячим детям преподают ИЗО, и никто не задаётся вопросом, нужно ли это.

«Мы же не можем на свое усмотрение выкинуть что-то из учебных программ. Мы можем адаптировать стандарты под особенность наших учеников, но убрать блок из предмета — не можем. Я понимаю, что мои ученики не пойдут служить в армию, но о начальной военной подготовке и основах безопасности государства я им обязан рассказать для их развития», — добавил он.

В декабре 2022 года «Коммерсантъ» писал, что Минобрнауки разослало в университеты программу модуля «Основы военной подготовки», разработанного совместно с Минобороны и рассчитанного на 108 часов занятий. В его рамках студентов планировалось учить разбирать и собирать автоматы АК-74, РПК-74 и пистолет Макарова, обращаться с ручными гранатами, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, а также оценивать «международные военно-политические события с позиции патриота».

Подлинность программы тогда подтвердили МИСиС, МЭИ, МИФИ и МФТИ.

Минобрнауки при этом уточнило, что вузы включают модуль в учебный план самостоятельно, а целевая аудитория «не ограничена по половому признаку». Похожий модуль с элементами начальной военной подготовки — включая знакомство с автоматом Калашникова, гранатами Ф-1 и РГД-5, а также «инженерное оборудование позиции солдата» — появился и в школьном курсе ОБЖ для старшеклассников.

В марте 2025 года интернет-издание «Новый Омск» писало, что министерство образования Омской области объявило тендер на приобретение 150 макетов АК-74 для кабинетов ОБЖ на общую сумму 4,3 млн рублей — каждый макет с патронами обойдется в 28,7 тыс. рублей. Параллельно ведомство решило закупить 643 макета ручных гранат еще на 1,2 млн рублей.

В том же месяце Chita.ru сообщала, что в Забайкальском крае планируют приобрести 248 макетов АК-74 и 309 магазинов с патронами на 12,2 млн рублей в рамках региональной программы по профилактике деструктивного поведения среди несовершеннолетних.

Кроме того, «МК Орел» 12 марта 2025 года писал, что в Орле прошел городской конкурс по разборке и сборке автомата Калашникова — в нем участвовали команды из всех 43 городских школ. Соревнования оценивало жюри из педагогов и курсантов Академии ФСО России.