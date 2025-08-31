Популистские и крайне правые партии впервые начали одновременно лидировать в опросах общественного мнения в Великобритании, Франции и Германии, пишет Wall Street Journal (WSJ). По мнению газеты, это яркий признак растущего недовольства избирателей политикой нынешних правительств стран ЕС на фоне усиливающейся инфляции и потока мигрантов.

Издание отмечает, что представители крайне правых, а также выступающих против мигрантов партий ранее уже вошли в состав правительств таких стран, как Италия, Финляндия и Нидерланды.

«Но в этом году они впервые лидируют одновременно в крупнейших экономиках Европы. Это может спровоцировать период политической нестабильности во всех трех странах, даже если национальные выборы, вероятно, пройдут еще только через несколько лет», — говорится в материале.

Франция

Здесь в первую очередь речь идет о партии «Национальное объединение», которая выступает против мигрантов и стабильно лидирует в опросах общественного мнения в этом году. Рейтинг ее лидера Жордана Барделла, протеже ультраправого политика Марин Ле Пен, — 36%.

По мнению социологов, в случае проведения выборов президента республики любой кандидат от «Национального объединения» — будь то Барделла или Ле Пен — с высокой долей вероятности смог бы победить в первом туре.

В статье говорится, что «Национальное объединение» за последние годы из протестного движения превратилось в крупнейшую партию Франции, занимая первое место в Национальном собрании. Ее популярность, уточняет WSJ, напрямую связана с тревогами граждан, которые опасаются, что мусульманское меньшинство угрожает светским ценностям страны, а также переживают из-за снижения уровня жизни семей рабочего и среднего класса.

«Этого пока недостаточно, чтобы крайне правая партия взяла бразды правления в свои руки, но это значительно усложнило управление страной [действующему правительству]», — пишет WSJ.

Ранее Барделла призвал президента Эммануэля Макрона провести новые парламентские выборы или уйти в отставку.

Великобритания

В стране одним из лидеров опросов стала партия крайне правых Reform UK, которая активно выступает против мигрантов. Ее возглавляет Найджел Фарадж — один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из ЕС, также он обвинял страны Запада в том, что из-за них начался конфликт России и Украины.

WSJ пишет, что Reform UK за последние полгода очень сильно опередила в опросах общественного мнения правящую Лейбористскую партию и оппозиционную Консервативную партию — «политический дуэт, доминировавший в британской политике на протяжении последнего столетия».

Что касается Германии и Великобритании, то они в последние годы пережили самый большой всплеск иммиграции в своей истории. Например, в королевство в 2021-2024 году прибыло 4,5 млн легальных иностранцев (в основном из Индии, Нигерии и Китая).

При этом «десятки тысяч человек ежегодно нелегально пересекают Ла-Манш на хлипких лодках, чтобы получить убежище», уточняет WSJ. В этом году, по данным на конец августа, их число составило 29 тыс. Это вызвало критику в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который в прошлом году обещал «разгромить банды», контролирующие незаконный ввоз мигрантов, и сократить число нелегальных пересечений границы.

Кроме того, этим летом в некоторых английских городах вспыхнули протесты против использования местных отелей, где правительство оплачивает проживание мигрантов до решения их дел о предоставлении убежища.

Германия

В ФРГ, согласно опросам, самой популярной стала крайне правая партия «Альтернатива для Германии». За последние недели она немного опередила правящую консервативную партию «Христианско-демократический союз Германии».

Действующие власти, уточняет WSJ, небезуспешно пытаются бороться с миграцией. Их меры привели к тому, что число новых ходатайств о предоставлении убежища в первой половине года сократилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако экономические проблемы пока что остаются нерешенными. В частности, целый ряд мер по поддержке роста экономики, от снижения налогов на прибыль корпораций до увеличения инвестиций в инфраструктуру, не дали никакого эффекта: «За последний квартал экономика сократилась на 0,3%, что продлило двухлетнюю рецессию».

Глава исследовательского агентства Forsa Манфред Гюлльнер заявил WSJ, что все эти факторы привели к росту популярности ультраправой «Альтернативы для Германии»: «Избиратели видят много [предпринимаемых правительством] действий, но не ощущают никакого эффекта».

«Альтернатива для Германии» выступает за депортацию нелегальных мигрантов из страны, за выход ФРГ из Евросоюза и переосмысление в стране культуры памяти о холокосте. Также партия предлагает восстановить диалог с Россией, в первую очередь в отношении энергоносителей, за что подвергалась критике.

Среди тех, кто выступал в поддержку «Альтернативы для Германии», были миллиардер Илон Маск и вице-президент США Джей Ди Вэнс, напоминает WSJ.

«Элиты смотрят на них свысока»

Многие европейские страны, как и США, столкнулись с двумя вызовами после пандемии, говорится в материале: рекордной иммиграцией, которая вызвала недовольство среди избирателей, и инфляцией, которая сейчас замедляется, но цены на товары при этом остаются значительно выше, чем раньше. Но, в отличие от США, в большинстве европейских стран практически отсутствует экономический рост, что усиливает у жителей стран ЕС ощущение застоя и политического тупика.

Руководитель европейского отделения консалтинговой компании McLarty Associates Жереми Галлон заявил изданию, что ощущение экономического спада в сочетании с быстрой иммиграцией — это «токсичное сочетание, которое настроило многих избирателей против правящих политических партий».

«Та же история наблюдается и в небольших английских городах, и во французской глубинке, и в немецких городках, где многие люди чувствуют, что традиционные элиты смотрят на них свысока или игнорируют их проблемы», — сказал он.