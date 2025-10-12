Строгость руководителя не всегда признак токсичности. Иногда именно жесткие начальники помогают расти — задают высокую планку, требуют качества, не дают расслабиться. Но между «держит в тонусе» и «ломает психологически» — тонкая грань.

Когда строгость полезна

Хороший руководитель может быть требовательным, но в его критике есть смысл. Он указывает на ошибки, помогает исправить, объясняет, зачем нужно делать именно так. После разговора с ним может быть неприятно, но становится понятно, что делать дальше.

Такой начальник не унижает, не повышает голос и не обесценивает. Он жесткий, но справедливый.

Когда начинается токсичность

Токсичный руководитель управляет страхом.

Он обесценивает, высмеивает, ставит нереальные сроки, создает атмосферу тревоги. После общения с ним хочется не работать, а исчезнуть.

Фразы вроде «сам должен был догадаться», «не нравится — увольняйся» или «без меня вы никто» — признаки именно токсичности, а не строгости.

Почему такие начальники выживают

Они умеют произвести впечатление наверху: показатели, отчеты, формальная дисциплина. Но внутри отдела — выгорание и текучка.

Парадокс в том, что токсичный стиль кажется “эффективным”, пока не уходят лучшие сотрудники.

Как различить

После разговора с требовательным начальником появляется ясность.

После разговора с токсичным — тревога и чувство вины.

Разница простая: первый учит, второй ломает.

Что делать

Не оправдывайте грубость «характером» или «стрессом».

Фиксируйте задачи письменно — это снижает поле для манипуляций.

Если вы сами руководитель, спросите себя: ваши слова дают людям энергию или отбирают ее?